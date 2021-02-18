  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (四) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新世界招聘會】新世界3月中舉行招聘會增聘近千人　個別職位月薪可高達10萬元

Hot Talk 14:56 2021/02/18

分享：

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，面對世紀疫情前所未見的衝擊，相信失業潮會重臨香港。

新世界發展 （00017） 宣佈，將於3月中舉辦疫情期間首個私人企業大型招聘會，招聘會以「Create Jobs‧Spark Hope」為主題，疫市中增聘近千個職位，當中包括因應疫後新常態增設的工種，如針對數碼媒體推廣、口罩推廣研發及皇都戲院保育大使等9種職位，其中個別職位月薪可高達10萬元。

新世界早前推賀事限量版口罩慈善活動【下一頁】

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，面對世紀疫情前所未見的衝擊，相信失業潮會重臨香港，但為配合集團長遠發展而增聘千人，除了為失業或搵工困難的市民帶來希望，更盼望招聘會能夠起到帶頭作用，更多企業增聘人手，集合商界力量，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復甦。

招聘會將於3月13日於鰂魚涌甲級商廈K11 ATELIER King's Road舉行，招聘近千個來自新世界發展及旗下逾10間公司的職位，包括新世界物業管理、K11集團及11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、香港高爾夫球及網球學院、協盛建築集團、協興建築、惠保 （香港）及富通保險等，適合不同界別人士及大學畢業生報名申請。

新創建賣產，券商料派特別息【下一頁】

招聘會共設有11個求職攤位，介紹各招聘部門及相關職位的工作性質，而提供的職位，包括數碼媒體策略師、市場及品牌推廣專員、工程師、職業安全專員、見習企業家、人力資源專員、物業管理專員、卓越服務大使、旅遊發展策劃師、護士、謢理員、藥劑師、財富管理顧問及保安員等。

招聘會登記及結果公布安排：

登記日期： 由2021年2月22日起接受網上登記
登記資格： 歡迎不同學歷及年資的求職者參與
登記方式： 求職者須前往網址【填按此】填寫報名表。招聘會名額有限，如報名人數超出限額，將以後補方式處理。成功登記的求職者將會收到確認電郵及二維碼作入場用途

相關文章：【可持續發展】新世界初創加速計劃Impact Kommons　六成本地初創入圍第二輪

相關文章：【11SKIES】新世界航天城定名為11 SKIES　零售餐飲面積超海港城、多家金融機構承租寫字樓

 

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用
 

編輯：陳韻妍

港股 招聘會 鄭志剛 人力資源 新世界發展（00017） 口罩 富通保險 新世界 11 SKIES K11 ATELIER

上一篇文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項

下一篇文章

【中國經濟】大摩：「就地過年」消費效應強料首季GDP增長19%　工廠較往年早十天復工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127今截孖展　已錄422億元、超額認購72倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127今截孖展　已錄422億元、超額認購72倍（不斷更新）
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%