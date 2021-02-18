【中國經濟】大摩：「就地過年」消費效應強料首季GDP增長19%　工廠較往年早十天復工

▲ 大摩指，「就地過年」的消費活動，抵銷了跨城市出遊減少的負面影響。

內地於農曆新年期間鼓勵「就地過年」，摩根士丹利指，從餐飲、電影院及出遊數據顯示，農曆新年間消費市場暢旺，工廠復工日子亦較往年為早，因此有信心中國經濟首季料增長19%，全年經濟增長9%，較市場估計的8.4%為佳。

大摩引述中國商務部數據，全國主要零售商及餐飲行業於農曆年間的收入增長29%，若撇除去年的低基數效應，收入實際增長4.9%，較2018年第四季至2020年第四季的平均增速12%為低，主要由於社會仍實施社交距離措施，跨城市出遊減少，工作時間亦較往年為長。

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不過，「就地過年」的消費活動，抵銷了跨城市出遊減少的負面影響。其中，全國影視票房於農曆年首6天，票房增長35%。

大摩指，初步數據顯示，本土消費活動取代了景點及酒店消費，當中勞動人口密集的東部省份尤其明顯。

由於大部分外省員工沒有回鄉過年，不少下游生產企業及基建項目已於年初四或初五復工，復工時間較往年早約十天，主要與出口訂單強勁有關。

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編輯：陳韻妍