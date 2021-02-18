  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (四) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】大摩：「就地過年」消費效應強料首季GDP增長19%　工廠較往年早十天復工

宏觀解讀 14:41 2021/02/18

分享：

大摩指，「就地過年」的消費活動，抵銷了跨城市出遊減少的負面影響。

內地於農曆新年期間鼓勵「就地過年」，摩根士丹利指，從餐飲、電影院及出遊數據顯示，農曆新年間消費市場暢旺，工廠復工日子亦較往年為早，因此有信心中國經濟首季料增長19%，全年經濟增長9%，較市場估計的8.4%為佳。

大摩引述中國商務部數據，全國主要零售商及餐飲行業於農曆年間的收入增長29%，若撇除去年的低基數效應，收入實際增長4.9%，較2018年第四季至2020年第四季的平均增速12%為低，主要由於社會仍實施社交距離措施，跨城市出遊減少，工作時間亦較往年為長。

畢馬威建議政府每人派1萬元消費券【下一頁】

不過，「就地過年」的消費活動，抵銷了跨城市出遊減少的負面影響。其中，全國影視票房於農曆年首6天，票房增長35%。

大摩指，初步數據顯示，本土消費活動取代了景點及酒店消費，當中勞動人口密集的東部省份尤其明顯。

由於大部分外省員工沒有回鄉過年，不少下游生產企業及基建項目已於年初四或初五復工，復工時間較往年早約十天，主要與出口訂單強勁有關。

相關文章：【反壟斷法】內地出台平台經濟領域的反壟斷指南：《反壟斷法》適用於所有行業、強調一視同仁

相關文章：【香港經濟】渣打削今年GDP預測至3.5%　警告上半年復甦或較預期緩慢

 

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用
 

編輯：陳韻妍

經濟 餐飲 零售 中華人民共和國商務部 GDP 農曆新年 中國 電影院

上一篇文章

【新世界招聘會】新世界3月中舉行招聘會增聘近千人　個別職位月薪可高達10萬元

下一篇文章

【業績│房託】冠君產業信託去年分派減6%至0.25元　今年租金收益和單位分派仍有下跌風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127今截孖展　已錄422億元、超額認購72倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127今截孖展　已錄422億元、超額認購72倍（不斷更新）
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%