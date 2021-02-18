【ICE FIRE】潮牌店ICE FIRE 3月全線結業　為何不敵時代洗禮？（多圖）

潮流時裝店 ICE FIRE將會於3月全線結業，有網民大嘆不捨。 ICE FIRE是日資的零售店，售賣來自日本、美國的潮牌產品。為甚麼會不敵時代洗禮，走向結業呢？

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ICE FIRE成立於1982年，以香港為發展基地，更一直引進日本和美國的品牌進入香港市場，售賣SCENE、AVIREX、MANASTASH、C.L.N、SCHOTT 等。不少年青人亦會在ICE FIRE搜羅時尚服飾，ICE FIRE成為他們心目中的潮牌集中地。

不過，隨著網購盛行，加上港人頻繁「返鄉下」到日本旅遊，ICE FIRE引進潮牌的角色吸引力亦隨之下跌。現時有不少網上代購亦能提供正版潮流商品，甚至價格比香港門市便宜、款式更多，ICE FIRE等類型的潮牌零售店經營更為困難。

ICE FIRE近年亦不時進行清貨優惠，甚至低至半價。品牌亦有贊助藝人服飾，以助宣傳；最近則有《全民造星3》的AnsonBean。目前ICE FIRE正進行GOODBYE SALE大減價優惠，全場貨品折上折。凡購買任何減價商品，2件 85折、3件 8折、5件或以上 7折；VIP可享有額外95折優惠。

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責任編輯：葉泳珊