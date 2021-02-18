【慈善活動】順豐夥東華三院設抗疫資助計劃　一筆過上限1萬元支援基層學童及家庭

▲ 順豐香港向東華三院捐出一百萬元，支援該院屬下52所中學、小學、特殊學校及幼稚園的合資格學生、低收入家庭及青年。（順豐網站圖片）

疫情下不少人在家學習或工作，順豐香港向東華三院捐出一百萬元，設立「順豐香港抗疫資助計劃」，為該院屬下52所中學、小學、特殊學校及幼稚園的合資格學生、低收入家庭及青年，提供上限1萬元的一筆過現金資助，以支援他們購置所需要的電腦設備、數據咭及其他生活必須品。

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是項資助計劃的受惠人士包括東華三院屬校的學生及其家庭，以及居住於東華三院大角咀活化物業「福全‧共寓」青年共居空間的低收入家庭及青年。有關的合資格人士將可於今年2月下旬起，獲東華三院通知遞交申請，成功審批的申請者可獲得上限1萬元的現金資助，預計是次計劃將有不少於100名人士及家庭受惠。

「順豐香港抗疫資助計劃」是順豐香港「豐管家」慈善捐贈計劃的首個項目，將旗下「豐管家」的服務收益不扣除成本，全數撥捐東華三院作慈善用途。現時客戶使用智能櫃取件可享首24小時的免費儲存服務，往後每24小時櫃機將收取10元的「豐管家」服務費用。

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責任編輯：朱悅瀅