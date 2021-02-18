  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (四) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慈善活動】順豐夥東華三院設抗疫資助計劃　一筆過上限1萬元支援基層學童及家庭

商業 15:00 2021/02/18

分享：

順豐香港向東華三院捐出一百萬元，支援該院屬下52所中學、小學、特殊學校及幼稚園的合資格學生、低收入家庭及青年。（順豐網站圖片）

疫情下不少人在家學習或工作，順豐香港向東華三院捐出一百萬元，設立「順豐香港抗疫資助計劃」，為該院屬下52所中學、小學、特殊學校及幼稚園的合資格學生、低收入家庭及青年，提供上限1萬元的一筆過現金資助，以支援他們購置所需要的電腦設備、數據咭及其他生活必須品。

【譚仔三哥】食一碗米線　譚仔三哥捐一碗米線予慈善機構

【消費優惠】戲院今日起復業   MegaBox Jetso eShop推UA Cinema及食肆優惠

是項資助計劃的受惠人士包括東華三院屬校的學生及其家庭，以及居住於東華三院大角咀活化物業「福全‧共寓」青年共居空間的低收入家庭及青年。有關的合資格人士將可於今年2月下旬起，獲東華三院通知遞交申請，成功審批的申請者可獲得上限1萬元的現金資助，預計是次計劃將有不少於100名人士及家庭受惠。

「順豐香港抗疫資助計劃」是順豐香港「豐管家」慈善捐贈計劃的首個項目，將旗下「豐管家」的服務收益不扣除成本，全數撥捐東華三院作慈善用途。現時客戶使用智能櫃取件可享首24小時的免費儲存服務，往後每24小時櫃機將收取10元的「豐管家」服務費用。

【免運費】HKTVmall新客戶首張訂單免運費　不設消費門檻直送府上（附新手購物攻略）

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【譚仔三哥】食一碗米線　譚仔三哥捐一碗米線予慈善機構
2021/02/17
【譚仔三哥】食一碗米線　譚仔三哥捐一碗米線予慈善機構
【樂園重開】Klook搶推門票優惠　海洋公園、天際100及挪亞方舟都有
2021/02/17
【樂園重開】Klook搶推門票優惠　海洋公園、天際100及挪亞方舟都有
【京東物流】京東分拆京東物流申請上市　物流服務涵蓋5大範疇
2021/02/17
【京東物流】京東分拆京東物流申請上市　物流服務涵蓋5大範疇
【消費優惠】戲院今日起復業 MegaBox Jetso eShop推UA Cinema及食肆優惠
今日
【消費優惠】戲院今日起復業 MegaBox Jetso eShop推UA Cinema及食肆優惠
慈善活動 順豐控股（深：002352） 疫情 電腦設備 學校

下一篇文章

【ICE FIRE】潮牌店ICE FIRE 3月全線結業　為何不敵時代洗禮？（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運