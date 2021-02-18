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Facebook「封殺」澳洲新聞業　將禁當地用戶分享新聞內容

環球政經 15:49 2021/02/18

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Facebook周三（17日）宣布，將不再允許澳洲的出版商和用戶分享或查看新聞，以拒絕當局實施的一項新法例，即變相也是全面停權封殺當地新聞業。

據《CNBC》報道，根據該立法，澳洲當局要求Google和Facebook等社交平台向新聞媒體付費以顯示及鏈接相關內容。Facebook表示，已根據擬議的法律，決定限制出版商和澳大利亞用戶共享和查看新聞內容。

報道指出，這意味澳洲的Facebook用戶將無法查看來自國際發行商的新聞報道，也無法分享。同時，全球範圍內的Facebook用戶將無法分享或查看來自澳洲出版商的新聞。Facebook決定禁止的澳洲的新聞傳播與Google形成鮮明對比。早前，Google與七西傳媒有限公司（Seven West Media Ltd.）及九號娛樂集團（Nine Entertainment Co.）達成初步協議，就Google使用新聞內容收取費用。

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責任編輯：黎淑雯
 

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