Facebook「封殺」澳洲新聞業　將禁當地用戶分享新聞內容

Facebook周三（17日）宣布，將不再允許澳洲的出版商和用戶分享或查看新聞，以拒絕當局實施的一項新法例，即變相也是全面停權封殺當地新聞業。

據《CNBC》報道，根據該立法，澳洲當局要求Google和Facebook等社交平台向新聞媒體付費以顯示及鏈接相關內容。Facebook表示，已根據擬議的法律，決定限制出版商和澳大利亞用戶共享和查看新聞內容。

報道指出，這意味澳洲的Facebook用戶將無法查看來自國際發行商的新聞報道，也無法分享。同時，全球範圍內的Facebook用戶將無法分享或查看來自澳洲出版商的新聞。Facebook決定禁止的澳洲的新聞傳播與Google形成鮮明對比。早前，Google與七西傳媒有限公司（Seven West Media Ltd.）及九號娛樂集團（Nine Entertainment Co.）達成初步協議，就Google使用新聞內容收取費用。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黎淑雯

