【業績│房託】冠君產業信託去年分派減6%至0.25元　今年租金收益和單位分派仍有下跌風險

▲ 朗豪坊商場去年租金收益大減17.3%至7.38億元，跌幅為商場開業以來最大。

持有花園道3號及朗豪坊物業的冠君產業信託 （02778） 去年租金收益總額減少5.2%至26.3億元，物業收益淨額減5.4%至23.5億元，導致可分派收入減5.7%至15.5億元。全年每基金單位分派亦減6.1%至0.25元，其中末期分派減4.1%至0.1275元。

行政總裁王家琦指認為，今年整體業務經營環境仍然艱鉅，旗下物業的租金收益和每基金單位分派均有下跌風險。

陽光房託中期分派減5%【下一頁】

冠君指，香港疫情持續反覆，加上零售市道低迷，朗豪坊商場租戶的零售銷售大幅下滑，拖累商場整體租金收益，雖然寫字樓物業組合的租金收益雖然相對穩定，但不足以抵銷朗豪坊商場的疲弱表現。

花園道3號租金收益增長0.4%至15.18億元，但由於市場氣氛審慎，出租率由2019年底的93%，降6.2個百分點至去年底的86.8%。按可出租面積計算，平均現收呎租升2.4%至每平方呎110.4元。

太古廣場購物商場去年第四季銷售額跌三成【下一頁】

朗豪坊辦公樓方面，由於政府實施多項限制社交距離的措施，迫使從事健身中心和美容院等生活時尚行業的租戶停業共逾三個多月，對62%租戶受到影響。冠君從生活時尚行業租戶購買現金券，再以折扣價售賣給顧客，以振興租戶的銷售。同時又與主要租戶香港醫思醫療集團 （02138） 達成新租金支付方案，以收取該集團股份的方式，抵銷8個月租金。

朗豪坊商場去年租金收益大減17.3%至7.38億元，跌幅為商場開業以來最大，但商場出租率仍達100%。營商環境波動導致短期租約和重組租約的個案上升，只提交分成租金的租戶所佔商場面積的比例，由6月底的6.9%升至12月底的14.9%。

朗豪坊租金半年跌逾兩成【下一頁】

銷售額大跌拖累朗豪坊分成租金收益萎縮83%至1900萬元。截至去年底，按可出租面積計算，商場平均現收呎租跌14.4%至每平方呎179.3元。

相關文章：【香港零售】羅兵咸永道料港零售銷售今年增長15% 建議政府派消費券

相關文章：【派錢1萬】畢馬威建議政府每人派1萬元電子消費券 為住宅租金及在職父母提供免稅額

編輯：陳韻妍