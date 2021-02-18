【AE信用卡】美國運通Explorer信用卡飛行里數低至3元1里　積分不設到期日及上限

▲ 美國運通Explorer信用卡飛行里數低至3元1里 積分不設到期日及上限

美國運通（American Express）在港推出全新美國運通Explorer信用卡，最大吸引點為可賺取倍數積分，更不設到期日及上限。美國運通香港及台灣區總經理兼亞洲保險業務總經理李錦懿表示，由於港人生活及消費模式進入「新常態」，日趨增加使用網上購物及訂外賣等電子消費，而港人喜歡外遊及儲飛行里數，美國運通Explorer信用卡指定交易可享倍數積分，低至簽帳3元1里。

美國運通Explorer信用卡本地簽賬可享3倍積分，即1元享3美國運通積分，或5元兌換1飛行里數。如果在指定的電商平台、餐飲外送和消閒娛樂平台，簽賬1元可享5美國運通積分，或3元兌換1飛行里數。至於海外簽賬每1元享3.75美國運通積分，或4元兌換1飛行里程。

美國運通Explorer「3元一里」的指定平台包括Amazon、Netflix、戶戶送Deliveroo、foodpanda、agoda、klook以至國泰航空和香港航空等，詳情可看美國運通網站。

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美國運通也推出靈活的獎賞兌換計畫，包括靈活兌換飛行里程和酒店積分、兌換精選禮品等。會員還可以透過「Pay with Points」繳付月結單上的賬項，便可獲現金回贈，本地簽賬為1%，海外簽賬為1.25%，指定的網上和旅遊商戶的簽賬為1.67%。

即日起至5月31日成功申請，美國運通將豁免新卡會員首年年費，之後收取年費1800元，而會員入息門檻為30萬元。網上申請成功並於首3月完成首次簽賬可獲300元city'super現金券；首3月累積簽賬滿5000元，享500元city'super現金券；首3個月在本地及海外簽賬同享5倍積分，分別可以獲得最多60萬積分及42萬積分。

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記者：陳華