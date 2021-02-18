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【科技股女股神】Cathie Wood繼續看好Tesla　「進軍共乘業務更有利可圖」

股市 13:41 2021/02/18

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科技股女股神Catherine Wood接受CNBC訪問時表示，仍然看好Tesla （美：TSLA），會買入更多Tesla股份。

Catherine Wood指出，研究共享乘車服務的潛力後，對Tesla的信心增加。她認為，這項業務能大幅限制風險，比電動車更加有利可圖。她稱，雖然外界對Tesla是否該推出人類主導的叫車網有爭論，但認為這是其自動駕駛策略的好橋梁，認為Tesla應會這麼做。

移卡9923晉身「紅底股」　獲女股神Cathie Wood再增持【下一頁】

FactSet 資料顯示，Catherine Wood管理的方舟投資旗下旗艦基金 ARK 新興主動型 ETF （ARK Innovation ETF）（美：ARKK），2021 年來已吸金 53 億美元，年初至今升逾兩成、延續 2020 年高達150% 的漲幅。Tesla是 ARKK 權重最大持股，持股佔比超過 8.5%。

比特幣未見頂？女股神Cathie Wood料比特幣可升多數倍【下一頁】

Catherine Wood指出，方舟每天都會公布交易操作，仍持續買入Tesla。她又指，Tesla收集的實境駕車數據已高達 300億英里，目前無人能及，Google 也許僅收集 3,000 萬英里。在人工智慧（AI）及自駕世界裡，數據量最多、品質最佳的企業就是贏家。

女股神Cathie Wood比特幣「構想遠大於蘋果或亞馬遜」【下一頁】

Tesla周三股價跌逾2%，過去一個月以來下跌了5%，但過去12個月以來仍然上升386%。

南韓網民封Cathie Wood為「搖錢樹」【下一頁】

編輯：吳敏芳

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