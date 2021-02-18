【限聚令放寬】牛棚藝術村19日重開　入場要掃「安心出行」或登記資料

▲ 發展局文物保育專員辦事處今日宣布，牛棚藝術村將於明日（19日）重新開放。（旅發局網站圖片）

限聚令放寬，不少樂園景點今日（18日）重開，歷史建築物亦不例外，發展局文物保育專員辦事處今日宣布，牛棚藝術村將於明日（19日）重新開放，港人假日又多一個打卡點。

【樂園重開】Klook搶推門票優惠 海洋公園、天際100及挪亞方舟都有

【Golden Scene】高先電影院今日開幕 主打本土、文化電影 首日《狂舞派3》全部滿座

不過，訪客進入牛棚藝術村前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪時間。此外，訪客入場前必須接受體溫檢測、使用酒精搓手液，並佩戴口罩；須使用馬頭角道正門，與牛棚藝術公園連接之出入口暫時關閉；以及不得於場地內進行多於法例規定人數的羣組聚集。

牛棚藝術村最大特色是採用紅磚建成，還有鋪瓦的屋頂、以通花鐵欄裝飾的大門和窗戶、屋內木造的天花橫樑、幾乎絕跡市面的磚砌煙囪等，都是熱門打卡位，同時是出租供藝術工作室的一個場地，各機構定時有展覽、表演、工作坊、藝術家分享會等藝術節目。

▲ 牛棚藝術村有不少打卡位。（發展局文物保育專員辦事處圖片）

【消費優惠】戲院今日起復業 MegaBox Jetso eShop推UA Cinema及食肆優惠

責任編輯：朱悅瀅