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英國故意讓90人染疫 作首個「人類挑戰」研究

環球社會熱點 15:47 2021/02/18

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新冠肺炎疫情肆虐全球，但人類對新冠肺炎病毒的了解尚未充分。英國將進行全球首個新冠肺炎病毒「人類挑戰」研究，故意讓90個身體健康人士感染新冠肺炎，以助了解新冠肺炎病毒對人類的影響。

英國政府周三（17日）發表聲明，指這項由英國政府斥資3,360萬英鎊（約3.61億港元）的研究，將會在一個月內開展。研究中90名年齡介乎18至30歲，從未染疫的健康人士，將會在密切監察下感染新冠肺炎。

英國政府形容，該研究在「開發新冠疫苗和治療方法中有關鍵作用」（key role in developing effective Covid-19 vaccines and treatments）。

英國與加州病毒株合體 專家憂變種病毒更易傳播 【下一頁】

在常規疫苗試驗中，因為研究人員認為一定比例的志願者會通過周圍環境接觸到病毒，所以志願者被指實驗性疫苗，就回歸日常生活。但在挑戰研究中，志願者則被直接注射特定病毒。該類試驗歷史上早有先例，如霍亂、傷寒、瘧疾甚至流感都進行了同類試驗。

外界擔心研究帶來道德問題，英國能源與產業策略部（BEIS）在聲明中表示，這項研究本州獲得了英國倫理監管機構的批准。聲明中強調，志願者的安全是「至高無上的」（paramount）。

南非100萬劑牛津疫苗 轉交非洲聯盟 【下一頁】

聲明指，研究人員將密切監察志願者健康情況，會對他們進行24小時全天候醫學監察。BEIS表示實驗中使用的病毒是最初2020年3月疫情大流行時的病毒，而非任何變種病毒，強調該種病毒「已經被證實在年輕健康的成年人中風險很低」（has been shown to be of low risk in young healthy adults）。

BEIS表示研究將會逾皇家自由醫院（Royal Free Hospital）和倫敦中北部成人深切治療網絡（North Central London Adult Critical Care Network）合作，確保實驗不會增加國內醫療系統負擔。初步試驗後，BEIS或向一小部分志願者，提供已經獲批的新冠疫苗，從而幫助確認哪一款是最有效的疫苗。

責任編輯：李俊儀

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