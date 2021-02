英國故意讓90人染疫 作首個「人類挑戰」研究

新冠肺炎疫情肆虐全球,但人類對新冠肺炎病毒的了解尚未充分。英國將進行全球首個新冠肺炎病毒「人類挑戰」研究,故意讓90個身體健康人士感染新冠肺炎,以助了解新冠肺炎病毒對人類的影響。

英國政府周三(17日)發表聲明,指這項由英國政府斥資3,360萬英鎊(約3.61億港元)的研究,將會在一個月內開展。研究中90名年齡介乎18至30歲,從未染疫的健康人士,將會在密切監察下感染新冠肺炎。

英國政府形容,該研究在「開發新冠疫苗和治療方法中有關鍵作用」(key role in developing effective Covid-19 vaccines and treatments)。

在常規疫苗試驗中,因為研究人員認為一定比例的志願者會通過周圍環境接觸到病毒,所以志願者被指實驗性疫苗,就回歸日常生活。但在挑戰研究中,志願者則被直接注射特定病毒。該類試驗歷史上早有先例,如霍亂、傷寒、瘧疾甚至流感都進行了同類試驗。

外界擔心研究帶來道德問題,英國能源與產業策略部(BEIS)在聲明中表示,這項研究本州獲得了英國倫理監管機構的批准。聲明中強調,志願者的安全是「至高無上的」(paramount)。

聲明指,研究人員將密切監察志願者健康情況,會對他們進行24小時全天候醫學監察。BEIS表示實驗中使用的病毒是最初2020年3月疫情大流行時的病毒,而非任何變種病毒,強調該種病毒「已經被證實在年輕健康的成年人中風險很低」(has been shown to be of low risk in young healthy adults)。

BEIS表示研究將會逾皇家自由醫院(Royal Free Hospital)和倫敦中北部成人深切治療網絡(North Central London Adult Critical Care Network)合作,確保實驗不會增加國內醫療系統負擔。初步試驗後,BEIS或向一小部分志願者,提供已經獲批的新冠疫苗,從而幫助確認哪一款是最有效的疫苗。

責任編輯:李俊儀