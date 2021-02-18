  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (四) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國作首個「人類挑戰」研究 故意讓90人染疫

環球社會熱點 13:56 2021/02/18

分享：

新冠肺炎疫情肆虐全球，但人類對新冠肺炎病毒的了解尚未充分。英國將進行全球首個新冠肺炎病毒「人類挑戰」研究，故意讓90個身體健康人士感染新冠肺炎，以增加新冠肺炎病毒對人類影響的了解。

英國政府周三（17日）發表聲明，指這項由英國政府斥資3,360萬英鎊（約3.61億港元）的研究，將會在一個月內開展。研究中90名年齡介乎18至30歲，從未染疫的健康人士，將會在密切監察下感染新冠肺炎。

英國政府形容，該研究在「開發新冠疫苗和治療方法中有關鍵作用」（key role in developing effective Covid-19 vaccines and treatments）。

英國與加州病毒株合體 專家憂變種病毒更易傳播 【下一頁】

在常規疫苗試驗中，因為研究人員認為一定比例的志願者會通過周圍環境接觸到病毒，所以志願者被指實驗性疫苗，就回歸日常生活。但在挑戰研究中，志願者則被直接注射特定病毒。該類試驗歷史上早有先例，如霍亂、傷寒、瘧疾甚至流感都進行了同類試驗。

外界擔心研究帶來道德問題，英國能源與產業策略部（BEIS）在聲明中表示，這項研究本州獲得了英國倫理監管機構的批准。聲明中強調，志願者的安全是「至高無上的」（paramount）。

南非100萬劑牛津疫苗 轉交非洲聯盟 【下一頁】

聲明指，研究人員將密切監察志願者健康情況，會對他們進行24小時全天候醫學監察。BEIS表示實驗中使用的病毒是最初2020年3月疫情大流行時的病毒，而非任何變種病毒，強調該種病毒「已經被證實在年輕健康的成年人中風險很低」（has been shown to be of low risk in young healthy adults）。

BEIS表示研究將會逾皇家自由醫院（Royal Free Hospital）和倫敦中北部成人深切治療網絡（North Central London Adult Critical Care Network）合作，確保實驗不會增加國內醫療系統負擔。初步試驗後，BEIS或向一小部分志願者，提供已經獲批的新冠疫苗，從而幫助確認哪一款是最有效的疫苗。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【輝瑞疫苗】日本展開接種計劃 4萬名醫護優先打
2021/02/17
【輝瑞疫苗】日本展開接種計劃 4萬名醫護優先打
英國4人無申報由高危地區入境 重罰11萬
2021/02/17
英國4人無申報由高危地區入境 重罰11萬
【牛津疫苗】南非100萬劑疫苗 轉交非洲聯盟
2021/02/17
【牛津疫苗】南非100萬劑疫苗 轉交非洲聯盟
【變種病毒】英國與加州病毒株合體 專家憂更易傳播
2021/02/17
【變種病毒】英國與加州病毒株合體 專家憂更易傳播
【BNO移民英國】英媒：首兩周已有近5千港人申請
今日
【BNO移民英國】英媒：首兩周已有近5千港人申請
治療 疫情 英國 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日 時間14:00）

下一篇文章

巴西有醫護涉為長者扮打疫苗 針筒內乜都無
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日 時間14:00）