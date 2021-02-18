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【吉利放衛星】吉利科技獲批製造商業衛星　吉利汽車註冊成立電動車科技公司「浩瀚能源」

股市 13:15 2021/02/18

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吉利旗下科技公司獲批發射商業衛星，圖為創辦人李書福

據內地傳媒報道，吉利汽車 （00175） 同系吉利科技集團旗下衛星工廠「台州星空智聯」，獲得內地發改委核簽批出商業衛星製造項目許可。報道指，吉利科技的星空智聯衛星工廠首個製造設備已進場，預計今年10月投產，年產衛星可達500顆以上。

另外，據天眼查應用程式，吉利汽車2月5日成立「浙江浩瀚能源科技有限公司」，註冊資本3000萬人民幣。吉利在相關資料上表示，浙江浩瀚能源經營範圍含電動汽車充電基礎設施營運、光伏設備及元器件銷售、太陽能發電技術服務、互聯網信息服務等。

吉利：一發力超越新勢力很容易 SEA首款電動車Zero甚麼樣子？可見【下一頁】

李彥宏：已確定電動車品牌和CEO 百度上季營收勝預期，可見【下一頁】

資料顯示，該公司由吉利汽車集團有限公司全資持股，疑似實際控制人李書福。

吉利與同系富豪（Volvo，內地譯沃爾沃）共同研發的電動車開發架構定名為「SEA浩瀚智能進化體驗架構」，與新成立的能源科技公司同名。

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編輯：麥德銘

港股 汽車股 吉利汽車（00175） 電動車 富豪 中華人民共和國國家發展和改革委員會

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