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【Golden Scene】高先電影院今日開幕　主打本土、文化電影　首日《狂舞派3》全部滿座

商業 13:08 2021/02/18

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Golden Scene（高先）電影院今日在堅尼地城開幕。（Facebook圖片）

由今日起，限聚令終於有限度放寬。Golden Scene（高先）電影院亦於今日正式開幕，作為 Golden Scene首間戲院，落戶堅尼地城。

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Golden Scene（高先）電影院今日正式開幕，首套上映電影為《狂舞派3》，今日全部場次更已經滿座。而明日則繼續有《狂舞派3》、《靈魂奇遇記》、《拆彈專家2》、《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕 》、《蠟筆小新劇場版：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者 》及《消失的情人節》。

Golden Scene（高先）電影院將會主力上映文化及小眾電影，形式將類似位於油麻地的百老匯電影中心。 早前高先董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang）曾接受本地媒體訪問，透露戲院原定10月開幕。但礙於疫情影響，Golden Scene戲院最終在本月才能正式開幕。

去年Golden Scene高先電影先後發行三部本地電影，被稱為「高先三寶」，包括《幻愛》、《金都》、《叔·叔》 。三部電影不論是演員、情節、場境及拍攝均成為熱話，甚至掀起本土電影熱潮。今次Golden Scene由電影發行，走到營運戲院，相信會為本土電影業帶來新氣象。

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責任編輯：葉泳珊

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