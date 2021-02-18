  • 22°C
香港時間 : 2021218日 (四) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】資訊安全人員揭　全球首款針對蘋果M1處理器惡意程式

科技 14:30 2021/02/18

分享：

電腦保安公司Objective-See創辦人Patrick Wardle近日發現，有人為M1晶片撰寫惡意軟件，試圖惡意收集用家個人資料，也是全球首款針對蘋果M1處理器惡意程式。

蘋果（Apple）去年推出自家研發的M1晶片，獲得市場一片好評，更因此吸引了一些不法份子覬覦。電腦保安公司Objective-See創辦人Patrick Wardle近日發現，有人為M1晶片撰寫惡意軟件，試圖惡意收集用家個人資料，也是全球首款針對蘋果M1處理器惡意程式。

【新Emoji】蘋果iOS 14.5 beta 2推全新Emoji及Memoji　增情侶組合、戴口罩圖案！

【iPhone新維修政策】蘋果內部文件：iPhone 12 mini、iPhone 12部分問題維修 將不再供換新機

據外媒MacRumors報道指，Patrick Wardle最近透過VirusTotal的免費研究員帳號，嘗試尋找內有已編譯「arm64」代碼的惡意程式。最後他成功找到一款名為「GoSearch22」的程式。這個代號GoSearch22的惡意廣告軟件，主要偽裝成合法Safari外掛程式，並偷偷非法收集使用者資料，及投放橫幅廣告與彈出式廣告。

Wardle進一步研究後，發現GoSearch22在12月27日首次現身，並刻意針對新的蘋果M1處理器。他表示，是次事件可得知不法份子是有備而來，而且對蘋果的新硬件和軟件的反應動作都相當迅速。同時，另一間資訊安全公司Red Canary也宣稱他們找到了與GoSearch22不同的 M1惡意程式，目前正在調查及確認當中。

值得一提的是，目前防毒軟件工具對「arm64」代碼的分析能力仍相當有限，就連Intel x86 版Pirrit的掃毒程式都無法識別。Wardle強調，在問題解決前，用家應更小心留意，並呼籲用家勿點擊陌生郵件中的附件、不要安裝不知名的隨機外掛程式以及不要太相信他人傳來的陌生連結。

【Apple Car】日產Nissan否認與蘋果傾談Apple Car研發計劃

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【智能手錶】部分Apple Watch無法充電　蘋果宣布為用戶提供免費維修服務
2021/02/16
【智能手錶】部分Apple Watch無法充電　蘋果宣布為用戶提供免費維修服務
【摺疊手機】蘋果摺疊iPhone或支援手寫筆功能　料推遲至2023年推出
2021/02/16
【摺疊手機】蘋果摺疊iPhone或支援手寫筆功能　料推遲至2023年推出
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
2021/02/15
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元
2021/02/15
【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元
Apple 廣告 AR 軟件 硬件 Intel Safari 處理器 晶片

下一篇文章

【Facebook展開抵制】全球封鎖澳洲新聞連結　官方組織帖文消失
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間