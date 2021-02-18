【網絡安全】資訊安全人員揭　全球首款針對蘋果M1處理器惡意程式

▲ 電腦保安公司Objective-See創辦人Patrick Wardle近日發現，有人為M1晶片撰寫惡意軟件，試圖惡意收集用家個人資料，也是全球首款針對蘋果M1處理器惡意程式。

蘋果（Apple）去年推出自家研發的M1晶片，獲得市場一片好評，更因此吸引了一些不法份子覬覦。電腦保安公司Objective-See創辦人Patrick Wardle近日發現，有人為M1晶片撰寫惡意軟件，試圖惡意收集用家個人資料，也是全球首款針對蘋果M1處理器惡意程式。

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據外媒MacRumors報道指，Patrick Wardle最近透過VirusTotal的免費研究員帳號，嘗試尋找內有已編譯「arm64」代碼的惡意程式。最後他成功找到一款名為「GoSearch22」的程式。這個代號GoSearch22的惡意廣告軟件，主要偽裝成合法Safari外掛程式，並偷偷非法收集使用者資料，及投放橫幅廣告與彈出式廣告。

Wardle進一步研究後，發現GoSearch22在12月27日首次現身，並刻意針對新的蘋果M1處理器。他表示，是次事件可得知不法份子是有備而來，而且對蘋果的新硬件和軟件的反應動作都相當迅速。同時，另一間資訊安全公司Red Canary也宣稱他們找到了與GoSearch22不同的 M1惡意程式，目前正在調查及確認當中。

值得一提的是，目前防毒軟件工具對「arm64」代碼的分析能力仍相當有限，就連Intel x86 版Pirrit的掃毒程式都無法識別。Wardle強調，在問題解決前，用家應更小心留意，並呼籲用家勿點擊陌生郵件中的附件、不要安裝不知名的隨機外掛程式以及不要太相信他人傳來的陌生連結。

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責任編輯：曾曉汶