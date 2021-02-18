特朗普賭場被炸 邊個咁大膽？

美國總統特朗普入主白宮前，曾於美國新澤西州投資一間賭場，但特朗普賭場於2014年結業。特朗普賭場日久失修，當地政府最終本周三以爆破形式拆卸特朗普賭場，這座有37年歷史的建築物在7秒間消失，並由新任投資者決定未來興建計劃。

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這座樓高39層，擁有906個酒店房間的特朗普廣場賭場酒店（Trump Plaza Casino and Hotel），當局按下爆破擊後，整座建築物於幾秒鐘內就完全消失，現場沙塵滾滾，只剩下建築物支架，眾多圍觀者見證特朗普賭場的拆卸。

特朗普於1984年開設賭場酒店，屬當時城中著名的賭場，亦是舉行無數備受曯目拳擊比賽的所在地。昔日擔任賭場酒店經理的狄倫（Bernie Dillon）回憶當時賭場的風光日子，亦有幸見到多名歌手、拳手等。

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但隨著鄰近州分放寬賭博，外地賭徒紛紛離開新澤西州，嚴重打擊特朗普賭場的收入，最終於2014年結業。這間賭場日久失修，曾多次出現倒塌危機，當局最後決定拆除這棟建築物。

特朗普的公司其後申請破產，並將名下的賭場出售。該建築物的目前持有人，億萬富翁投資者伊坎（Carl Icahn），尚未宣布拆卸賭場後下一步的計劃。

新澤西州市長斯莫爾（Marty Small Sr.）表示，拆卸賭場與特朗普、甚至和政治毫不相關，希望拆卸建築物後，可以把相關話題擱置。

責任編輯：郭麗明