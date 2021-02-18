【財政預算案2021】畢馬威建議政府每人派1萬元電子消費券　為住宅租金及在職父母提供免稅額

▲ 畢馬威鼓勵政府考慮向每名18至69歲香港永久性居民派發1萬元電子消費券。

香港特區政府將於下周三（24日）公布財政預算案，畢馬威料2020/21年度將錄得2820億元財政赤字，為20年來最龐大。受疫情影響，畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗表示，鼓勵政府考慮向每名18至69歲香港永久性居民派發1萬元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂，而70歲以上香港永久性居民可透過高齡津貼收取1萬元現金。

畢馬威建議當局採取一系列經濟措施以協助本地企業，包括容許本年度稅務虧損一次過抵扣上年度應評稅利潤，並退回已繳的多餘稅款；為錄得若干金額稅務虧損的合資格企業，提供一次過補貼。

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建議豁免2021/22年度50%暫繳稅

報稅方面，建議延遲稅務申報和繳稅三個月，及豁免2021/22年度50%暫繳稅。畢馬威亦建議就每個可徵差餉物業豁免2021/22年度四個季度的差餉，並就住宅物業的租金支出提供免稅額。

至於免稅額，畢馬威建議，在認可機構僱用家庭傭工的在職家庭提供免稅額，以及向在職父母提供5萬元免稅額，以支援在職父母透過祖父母照顧16歲或以下的子女或傷殘受養人。

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可建立「個人投資公司」的新實體類別

為了進一步加強香港作為區內領先資產和財富管理樞紐的地位，畢馬威建議當局可考慮採取措施，其中包括建立「個人投資公司」的新實體類別，這是家族辦公室的常用投資結構，可以吸引更多家族辦公室進駐香港。

大灣區方面，畢馬威建議政府將研發開支額外稅務扣減的範圍擴大至涵蓋大灣區內進行的研發活動，並將供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額適用範圍，擴展至通常居住在大灣區的父母及祖父母或外祖父母。

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編輯：陳韻妍