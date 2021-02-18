【大行點睇】藉收購提升競爭優勢 瑞銀上調這隻物管股目標價23%

瑞銀發表研究報告指，因今年來股票表現較同行強勁，所以將永升生活服務（01995）的評級由「買入」降至「中性」，但仍對公司基本面維持正面看法，尤其是其競爭優勢及第三方合同招標的良好記錄。

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該行指，上月十個部委聯合發布有關物業管理的有利政策，刺激板塊單日上漲15%至20%。公司更宣布收購彰泰股務，打入廣西省市場，進一步推動股價上漲15%。該行將其目標價由20.5元上調至25.3元，以反映此次併購提升其競爭優勢。

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然而，該行認為公司今年來股價累升39.8%，並且目前估值相當於2022年預測市盈率35.3倍，已完全反映政策的正面情緒，及其第三方業務的優勢。

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