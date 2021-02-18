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【大行點睇】藉收購提升競爭優勢 瑞銀上調這隻物管股目標價23%

股樓投資 14:57 2021/02/18

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瑞銀發表研究報告指，因今年來股票表現較同行強勁，所以將永升生活服務（01995）的評級由「買入」降至「中性」，但仍對公司基本面維持正面看法，尤其是其競爭優勢及第三方合同招標的良好記錄。

【騰訊控股】旗下遊戲雄霸全球首兩位 騰訊手遊霸主地位未被挑戰  詳情請看[下一頁]

該行指，上月十個部委聯合發布有關物業管理的有利政策，刺激板塊單日上漲15%至20%。公司更宣布收購彰泰股務，打入廣西省市場，進一步推動股價上漲15%。該行將其目標價由20.5元上調至25.3元，以反映此次併購提升其競爭優勢。

【大戶動向】清倉同業股份後入貨 高瓴資本選定電動車最終贏家？  詳情請看[下一頁]

然而，該行認為公司今年來股價累升39.8%，並且目前估值相當於2022年預測市盈率35.3倍，已完全反映政策的正面情緒，及其第三方業務的優勢。

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撰文 : 趙家盈

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