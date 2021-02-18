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【Facebook展開抵制】全球封鎖澳洲新聞連結　官方組織帖文消失

科技 13:00 2021/02/18

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Facebook最新表示將限制澳洲的新聞媒體與當地用戶，不再容許澳洲用戶在Facebook分享或查看新聞內容。

為了抵制澳洲政府擬以實施規定Facebook等數碼平台付費予當地新聞媒體的新法例，Facebook最新表示將限制澳洲的新聞媒體與當地用戶，不再容許澳洲用戶在Facebook分享或查看新聞內容。澳洲政府今（18日）批評Facebook手法粗暴，以及為錯誤決策，將重挫Facebook的聲譽。

Faecbook是次的封殺行動亦連帶影響部分澳洲政府機構，衛生防疫部門、澳洲氣象局以及消防單位的Facebook專頁亦呈現空白頁面，無法向當地用戶即時發布新消息或重要公布。

澳洲通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher）今早接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）採訪時表示，Facebook 需仔細思考此舉對其聲譽與地位的意義。

抗議Google、Facebook搶走廣告收入　逾百加拿大報紙開天窗

此外，澳洲財長Josh Frydenberg在Twittier發布帖文指，今早已經與Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）進行「建設性討論」。他表示，當中提出了一些尚待解決的問題，而雙方仍會繼續對話並尋求共識。

不過另據一名Facebook人士向外媒透露，朱克伯格對該項法案與澳洲當局所進行的討論再次感到失望，惟申明 Facebook仍會繼續溝通。

Facebook研推出智能手錶　或於明年出售

【iPhone新維修政策】蘋果內部文件：iPhone 12 mini、iPhone 12部分問題維修 將不再供換新機

責任編輯：張寶燕

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