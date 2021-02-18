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畢馬威料財政赤字達2820億港元　建議派1萬元電子消費券

股樓投資 14:43 2021/02/18

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財政預算案預料於弄周三（24日）公布，畢馬威預測香港特區政府於2020/21財政年度將錄得2,820億港元財政赤字，為20年來錄得最龐大的赤字。這是由於在年度內提供多輪防疫抗疫補貼，再加上經常性開支增加以及稅收和賣地收入減少所致，並預計2021年3月底，赤字會令財政儲備減至約8,780億港元。

【財政預算案】陳茂波料赤字達3000億元　「加糖」或有難度：【下一頁

畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗指，雖然然政府在本年度錄得龐大財政赤字，但香港公共財政仍然穩健。畢馬威建議政府考慮向每名18-69歲香港永久性居民派發10,000港元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂，而70歲以上香港永久性居民可透過高齡津貼收取10,000港元現金。畢馬威指，由於政府之前試過全民派錢，但有部分人可能選擇用作儲蓄，又或是到海外消費，未必能惠及本港經濟，而消費券可以推動市民在本港消費，可帶動上游至下游發展，即可在背後推動物流、食材布置等發展。

畢馬威又建議政府，可採取一系列經濟措施以協助本地企業，包括容許本年度稅務虧損一次過抵扣上年度應評稅利潤，並退回已繳的多餘稅款；為錄得若干金額稅務虧損的合資格企業提供一次過補貼；延遲稅務申報和繳稅三個月；以及豁免2021/22年度50%暫繳稅。畢馬威亦建議就每個可徵差餉物業豁免2021/22年度四個季度的差餉。

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責任編輯：黎淑雯
 

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