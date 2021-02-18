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【火鍋優惠】戶戶送火鍋優惠高達8折　616牛肉火鍋DONKI都有

商業 12:26 2021/02/18

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戶戶送即日起送上多項火鍋優惠高達8折，同時公布火鍋訂購數據，究竟哪一間是港人最愛的火鍋外賣店？（戶戶送提供圖片）

港府今日起放寬晚市堂食，火鍋是不少港人的堂食之選，戶戶送即日起送上多項火鍋優惠高達8折，同時公布火鍋訂購數據，究竟哪一間是港人最愛的火鍋外賣店？

【限聚令放寬】新地十二大商場齊推「6點後加碼賞」　料人流銷情按月升1成

【樂園重開】Klook搶推門票優惠　海洋公園、天際100及挪亞方舟都有

火鍋優惠包括616牛肉火鍋專門店（全線）全單9折，最低訂單總金額為$200；南豐小廚雞煲火鍋 （旺角）全單9折，最低訂單總金額為$600；美味廚 （灣仔）全單8折 ，最低訂單總金額為$400；DON DON DONKI （全線）    全單85折 ，最低訂單總金額為$300；炉端金 （尖沙咀）
全單8折。

此外，戶戶送公布由2020年2月1日至2021年2月1期間的火鍋訂購數據，最受歡迎的火鍋外賣店是616牛肉火鍋專門店，其次是DON DON DONKI、牛涮鍋及但馬屋。最多火鍋店的地區依次是旺角、尖沙咀及銅鑼灣，主要集中於鬧市。戶戶送平台上，最多人喜愛的湯底除了第一名的牛骨湯外，緊隨其後的沙嗲湯、牛雜湯及鴛鴦麻辣牛骨湯都是濃味之選。肉類配料榜首是牛肉，最受歡迎的丸類配料是牛丸。

【消費優惠】戲院今日起復業   MegaBox Jetso eShop推UA Cinema及食肆優惠

責任編輯：朱悅瀅

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