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【謎網之後】康宏停牌3年累虧26億元、核數師保留意見　3月舉行AGM和EGM（第二版）

股市 19:16 2021/02/18

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康宏停牌後首發業績　3年累虧26億元、核數師保留意見　3月舉行AGM

康宏環球 （01019） 前高層因2017年捲入廉政公署調查事件，停牌黃停發財報逾3年後，康宏環球今早公布2017至2019年3年業績，3年分別虧損14.5億元、6.21億元、5.4億元，合計共26.14億元。康宏環球將於3月17日、18日分別舉行特別股東大會、股東周年大會，審議3年業績和重選多名被視為代表台灣富邦的董事，公司繼續停牌。

康宏獨立核數師中匯安達對2017至19年的康宏業績均發出「具保留意見報告」，提出達8項意見，當中包括對公司2019、18年應收貸款2億、3.45億元的商業內容和性質，未得到充足合適的憑證和合理解釋。

康宏環球稱，延遲公佈經審計賬目主要由於2017年前管理層有大量不當行為，令審計記錄不完整，也指責前曹貴子等人的不當行為嚴重和複雜，核數師因各項訴訟對使用適當會計處理手法需更多時間決定，而且中途曾更換核數師。

康宏公告指，公司3年間提出的重大訴訟達10宗，向康宏提出的重大訴訟則達7宗。

至2019年底現金及現金等價物為7.17億元，較2017年底20.2億元大減。

康宏早前爆出董事會爭奪戰，佳兆業太子爺郭曉群爭取罷免現有董事會，康宏再於EGM取消其投票資格，康宏在最新年報列出郭曉群持有公司29.91%股份、佳兆業前員工陳佩雄持股7.26%，但聲稱「本公司提出異議」。

 （第二版更新康宏年報所列郭曉群持股資料）

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記者：麥德銘

港股 康宏環球（01019） 曹貴子 停牌 富邦銀行 核數師

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