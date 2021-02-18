【謎網之後】康宏停牌後首發業績　3年累虧26億元、核數師保留意見　3月舉行AGM

▲ 康宏停牌後首發業績 3年累虧26億元、核數師保留意見 3月舉行AGM

康宏環球 （01019） 前高層因2017年捲入廉政公署調查事件，停牌黃停發財報逾3年後，康宏環球今早公布2017至2019年3年業績，3年分別虧損14.5億元、6.21億元、5.4億元，合計共26.14億元。康宏環球將於3月18日舉行股東周年大會，審議3年業績、重選多名被視為代表台灣富邦的董事，公司繼續停牌。

康宏獨立核數師中匯安達對2017至19年的康宏業績均發出「具保留意見報告」，提出達8項意見，當中包括對公司2019、18年應收貸款2億、3.45億元的商業內容和性質，未得到充足合適的憑證和合理解釋。

康宏環球稱，延遲公佈經審計賬目主要由於2017年前管理層有大量不當行為，令審計記錄不完整，也指責前曹貴子等人的不當行為嚴重和複雜，核數師因各項訴訟對使用適當會計處理手法需更多時間決定，而且中途曾更換核數師。

康宏公告指，公司3年間提出的重大訴訟達10宗，向康宏提出的重大訴訟則達7宗。

至2019年底現金及現金等價物為7.17億元，較2017年底20.2億元大減。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

相關文章：

【加印花稅？】馬時亨：增股票印花稅非壞主意 反問加稅減兩成成交有何科學根據

【曹貴子案】涉串謀詐騙脫罪曹貴子不獲訟費 康宏兩前高層獲批部分訟費

康宏爭奪戰｜康宏EGM鬧雙胞 郭曉群另起爐灶罷免董事、康宏公告：馬時亨冒認董事

康宏爭奪戰｜康宏再批郭曉群股份來自謎網集團 馬時亨：管理層誠信破產

記者：麥德銘