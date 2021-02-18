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英國修改香港營商指引　刪「國際金融中心」、改稱「區域樞紐」

宏觀解讀 12:26 2021/02/18

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英國發布最新香港營商指引，由過去形容香港為「國際金融中心」，改稱「區域樞紐」。

英國發布最新香港營商指引，由過去形容香港為「國際金融中心」，改稱「區域樞紐」（regional　hub），並刪除對雙方關係「積極」、「互利」等描述，同時不再直接描述香港享有高度自治。

近5,000港人申請BNO簽證【下一頁】

英國政府周二發布了香港營商風險等級的最新指引，重申《國安法》違反《中英聯合聲明》、遏制基本人權自由，同時刪去「英國與香港特區政府享有正面及前瞻性的關係，在廣泛領域互利合作」。

指引又提到香港的言論自由令人關注，又不點名提及有表面證據顯示，有企業因員工的政見或曾參與過去兩年的示威而承受中方壓力。英國政府的新指引在行文上也由過去直接說「香港享有高度自治」，改為更小心的「中英聯合聲明下表明香港享有高度自治」。

港府發言人表示，英國對《國安法》的憂慮是「毫無事實根據」，並重申《國安法》讓香港由亂變治、確保一國兩制行穩致遠及使香港長遠繁榮穩定，亦保障香港免受各種威脅，有利保持香港政治和社會穩定、有助維持有利的營商和投資環境。

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編輯：吳敏芳

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經濟 一國兩制 國際金融中心 國安法 香港 英國

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