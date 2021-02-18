2024年會否再選總統？特朗普：唔講你知住

前美國總統特朗普的彈劾聆訊結束，特朗普獲判無罪，意味特朗普可以競逐美國總統選舉。特朗普出席電台訪問，被多次問否參加2024年美國總統選舉。但特朗普沒有正面回答，表示「暫時不會講」（won't say yet）會否再選美國總統。。

特朗普（Donald Trump）周三（17日）出席Newsmax電視台節目，期間主持人三次詢問他會否參與2024年總統選舉。但是，特朗普一直迴避問題，僅表示現在回應還「為時過早」（too early to say）。

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特朗普指雖然現在很多的民意調查，都顯示自己的支持度上升，但「暫時不會講」（won't say yet）會否參選。他強調，自己是唯一一個經過兩次彈劾後，支持度反而上升的人。

特朗普卸任後鮮有公開露臉，但他周三卻在一系列訪問節目中，讚揚享年70歲的右翼電台名嘴林博（Rush Limbaugh）。他周二（16日）發表聲明力數共和黨的參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的舉動，令整個美國政壇感到震驚。

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特朗普表示，在被Twitter和Facebook封鎖賬戶後，他正在「以多種不同的方式」（looking at a lot of different）重返社交媒體。他指正在和很多人進行談判，不排除建立自己網站的可能性。

責任編輯：李俊儀