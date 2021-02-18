【科興疫苗】食衛局認可科興疫苗在港緊急使用　科興股東中生製藥仍挫1.8%

▲ 食衛局認可科興疫苗在港作緊急使用 科興股東中生製藥挫1.2%

食衛局根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可科興新冠疫苗在香港作緊急使用。政府表示，首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港，並會盡快啟動接種計劃。公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始將於下午2時30分見傳媒，交代疫苗接種安排。

疫苗研發公司科興屬中生製藥 （01177） 的聯營公司，消息暫時未見利好股價，中生製藥跌幅加深，最新報7.59元挫1.8%，成交2.97億元。

消息指首批科興疫苗最快周五運抵香港｜【下一頁】

食衛局指，參考疫苗顧問專家委員會意見後，認可符合安全、效能及質素要求的新冠疫苗在香港於緊急情況下作指明目的，基本上指由政府推行的疫苗接種計劃。顧問專家委員會已向食物及衞生局局長提交建議，認為在現時疫情情況下，認可使用科興的新冠疫苗作為預防新冠病毒的效益大於風險。

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另根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。政府將在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。

政府會同時繼續積極跟進其餘本港已採購疫苗的緊急使用批核和供應時間表，並做好相關疫苗接種安排的籌備工作。政府亦會繼續按照疫苗採購策略，預先採購其他能夠符合安全、效能及質素要求包括仍在研發階段的新冠疫苗，以確保全港市民能有不同疫苗及足夠供應可供接種。



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編輯：趙穎妍