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Facebook禁澳洲用戶查看新聞 抗議政府付費轉載法案

環球社會熱點 12:05 2021/02/18

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澳洲政府早前表示，據立法規定Google及Facebook等平台轉載新聞時，需向澳洲新聞機構付費。社交網站Facebook對此表達不滿，並於周三宣佈，禁止所有澳洲媒體及Facebook用戶分享及查看新聞連結，以抗議澳洲政府針對科技企業的舉措。

澳洲財長：快將與Google、Facebook向傳媒付費達成協議 【下一頁】

澳洲政府擬立法，強制Google及Facebook等科技企業轉載新聞時，需要向澳洲新聞機構付費，並計劃於未來幾週內就此法律付諸表決。

但Facebook表示，該法案錯誤理解社交平台與媒體的關係，認為新聞媒體自願將其文章連結於Facebook發布，吸引更多市民透過Facebook閱讀新聞，更有助澳洲出版商於去年賺取4.07億澳元。

莫里森：港人申請澳洲永居需持適當技能 【下一頁】

Facebook隨即宣佈，周三起所有澳洲用戶及新聞媒體，都不能閱讀及轉發任何新聞文章，意味著澳洲媒體不能於Facebook發布新聞內容，用戶亦不能透過Facebook查看新聞報導。

澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）周四（18日）透露，已與Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）進行「建設性對話」（constructive discussion），同時會繼續就向澳洲新聞機構付費的法案繼續與Facebook協商。

另一方面，Google周三確認，與3分2澳洲報紙及主流媒體達成協議，發展訂閱平台及分享廣告收入，讓當地新聞繼續在Google搜尋結果出現。

責任編輯：郭麗明

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