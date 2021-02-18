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【騰訊股價】騰訊新高見775.5元　SUPERCELL併入報表後首年盈利退

股市 11:05 2021/02/18

分享：

SUPERCELL併入騰訊財務報表後首年盈利退

騰訊 （00700） 股價今早股價一度突破770元水平，最高見775.5元。至上午10時50分，騰訊報767.5元，升幅收窄至1.3%，成交已達83億元。騰訊旗下歐洲手遊公司SUPERCELL本周公布業績，全年收入跌7%至13億歐元（約122億港元），EBITDA跌兩成至4.07億歐元（約38.2億港元）。

騰訊於2016年起入股SUPERCELL，並於2019年第4季轉換可換股債券，每持股增至51.2%，被視為騰訊遊戲業務國際化的主力之一，去年為SUPERCELL首年貢獻全年盈利表現。

SUPERCELL目前共有5款遊戲年內銷售總額達10億美元以上，包括最新冒起的《Brawl Stars （荒野亂鬥）》，該款遊戲2017年推出，去年在內地正式推出，最新的每月電競聯賽有1500萬用戶參與。

騰訊將於3月24日舉行董事會會議，審核去年全年業績、考慮派發末期息。

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編輯：麥德銘

港股 騰訊控股（00700） 電競
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