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【新Emoji】蘋果iOS 14.5 beta 2推全新Emoji及Memoji　增情侶組合、戴口罩圖案！

科技 11:05 2021/02/18

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iOS 14.5 beta 2今次新增多款全新Emoji及Memoji、修正綠屏幕問題、加入更多捷徑動作，以及擴展 iPad的保安功能。

蘋果公司（Apple）最新向開發者釋出 iOS/iPadOS 14.5 和 watchOS 7.4 的第二個測試版本，今次新增多款全新Emoji及Memoji、修正綠屏幕問題、加入更多捷徑動作，以及擴展 iPad的保安功能。

在全新Emoji方面，iOS 14.5 beta 2加入了暈眩、「抖大氣樣」、一臉煙霧、火熱的心，以及帶有繃帶修補的心。情侶接吻及愛心組合Emoji亦加入各種膚色、性別組合。Memoji圖案則加入6款配合現時疫情所需戴口罩。

新捷徑動作方面，就包括：設定話音與數據在 4G 與 5G 網絡之間切換、截圖、屏幕方向鎖定等。

而在去年推出的iPad Pro，蘋果加入了額外的智能摺套保安功能，今次測試就會將這保安功能將擴展至第 8 代 iPad 、第 4 代 iPad Air 、第 2 代 11 吋 iPad Pro 及第 4 代 12.9 吋 iPad Pro。

此外，Apple Music部分還新增「插播」及「最後播放」功能。如果想插播歌曲，可以直接往右滑動，查看並選擇「插播」及「最後播放」的選項。

責任編輯：張寶燕

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