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【騰訊控股】旗下遊戲雄霸全球首兩位 騰訊手遊霸主地位未被挑戰

股樓投資 11:24 2021/02/18

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調查機構Sensor Tower研究報告指，今年1月騰訊控股 （00700） 旗下《王者榮耀》收入達到2.67億美元，按年增22%，排行全球首位，其中有97%收入來自中國。騰訊另一手遊《PUBG Mobile》亦排行第二，收入達到2.59億美元，按年增速26%，其中有六成收入來自中國、9%收入來自美國。

後起之秀米哈旗下《原神》為中國手遊在海外市場的Number One，1月收入達到1.53億美元，有33%收入來自日本，而中美兩地市場分別貢獻25.7%及17.4%收入。

今日騰訊股價升1.3%至767.5元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 遊戲 騰訊 美國 中國 日本 電玩手遊 騰訊控股（00700）

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