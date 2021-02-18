【安心出行】政府：外賣可不掃瞄安心出行 　太興、翠華曾跌逾4%

政府今日（18日）放寬社交距離措施，晚市堂食延至晚上10時、最多4人一枱，但食肆將強制使用「安心出行 」流動應用程式（App）或登記食客個人資料，否則會罰停業3至14日 。不過，政府最新指，因外賣不涉及脫下口罩，顧客逗留時間亦較堂食短，若只是惠顧外賣的顧客或為提取外賣的速遞員，不掃瞄食肆「安心出行」二維碼是可以接受。

此前炒上的餐飲股今日回吐，以半日表現，太興 （06811） 曾跌半成，半日跌2.6%，報1.89元；翠華 （01314） 現跌4.3%，最新報0.33元；大家樂 （00341） 現跌2.2%，報17.4元。

港府年初七起放寬限聚令堂食令 食肆恢復晚市堂食須用「安心出行」，可見【下一頁】

大快活 （00052） 跌0.7%，最新報18.06元；富臨 （01443） 現跌4.8%，報0.238元。

另外，美容院、按摩院、體育處所、健身中心、表演處所、主題公園、戲院、遊戲機中心等將重開。

圖看港府最新防疫要求

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年初七起食飯睇戲要用安心出行 一文看清安心出行App 使用權限【下一頁】

海洋公園明重開預約網站顯示「系統繁忙」 迪士尼周五重開【下一頁】

編輯：吳敏芳

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