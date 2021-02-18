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【港交所股價】北水重開首日淨買逾100億、港交所曾創新高　高盛升目標價照叫沽、瑞銀看650元（第三版）

當炒股 13:35 2021/02/18

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港股通北水初七(18日)首日重開，港交所股價曾創新高

港交所 （00388） 股價曾逆市創新高，早市最高見574元，其後一度倒跌見558元。隨港股通於農曆新年後重開首日流入逾100億元，港交所午後股價回穩，至1時33分，港交所報571元，升1.3%，成交30億元。港股於牛年開局理想，成交持續高企，瑞銀以至港交所「淡友」高盛也發報告調升目標價。

港股通北水於牛年首日重開，半日買賣金額達622.5億，以港股半日成交1730億元計，港股通佔買賣成交額約18%。港股通半日買入成交佔356.3億元、賣出成交266.2億元，淨買貨約90億元。

截至下午1時34分，港股通即市淨買入金額達100億元。

名牌北水基金再施限購令 市料無阻資金南下建倉，可見【下一頁】

高盛最新發布港交所去年第4季業績預測，料季度每股盈利2.34元，按年增49%、按季跌11%，主要受交易量增加，而季節性支出令按年表現回軟。因應港股1月成交大增，高盛調升2021年港交所每股盈利預測3%，但調低2022、23年盈測1%，因此調升目標價10元至410元。

雖然該行年內第三度調升目標價，高盛重申，港交所股價已反映最高績效預期，投資主題未有變，維持「沽售」評級。

另一券商瑞銀也上調港交所目標價，由460元升至650元。瑞銀指出，港交所年初至今日均成交達2400億元，相當於港股年化流通速率102%，除了受惠北水，在市場擴展、產品生態系統改善，都令成交持續在活躍水平。

瑞銀最新目標價反映該行預期港交所日均成交約1930億元，明年增至2300億元。

港交所將於下周三（2月24日）公布去年第4季及全年業績。

（第二版更新港股通重開半日表現，第三版更新港股通淨買入金額逾100億元）

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 瑞銀

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