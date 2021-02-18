  • 18°C
香港時間 : 2021218日 (四) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

比特幣取代黃金？

宏觀解讀 10:07 2021/02/18

分享：

近來比特幣（Bitcoin）的消息炒得熱烘烘，價格已穿過50,000美元大關。瘋狂的升幅相信會引起不少投資者垂涎，但亦引起不少的疑問，包括比特幣是否可以取代黃金，作為投資組合中的避險資產。我們的答案是否定的。

首先，比特幣的投資目的與黃金不一樣。黃金有數千年的歷史，但比特幣的歷史短暫。雖然兩者數量都是非常稀罕，而且也需要「開採」，但比特幣「開採」後也只是一枚虛擬貨幣。反之，黃金則有實物和虛擬兩個狀態，而且實物可以用來製作高精度儀器和珠寶等商業用途，又或者是作為虛擬投資。投資黃金的目的可以是因為其實際需求作為保本或對沖資產，但比特幣相信就主要是用作投機而已。

其次，比特幣尚未有大型正規的交易平台，不穩定的交易模式並不能進行基本面估值。比特幣的歷史價格和波動數據均顯示，比特幣的需求主要來自投機活動，而且與其他宏觀數據的關係顯示，它不適合用作風險分散用途，例如美元疲弱﹑低債券孳息率﹑股票拋售和衰退風險。因此，要對比特幣的基本面價值作出估算具有挑戰性。

因此，我們認為比特幣難以成為機構投資主流，取代黃金成為投資組合中的對沖風險資產。

 

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 中美貿易威脅減 　中國增長有助北亞經濟
2021/02/04
中美貿易威脅減 　中國增長有助北亞經濟
星級展望 - 網上研討會問答︰三利好因素支持股市
2021/01/28
網上研討會問答︰三利好因素支持股市
星級展望 - 新貿易協議成中國股票催化劑
2021/01/21
新貿易協議成中國股票催化劑
星級展望 - 「藍潮」巨量財政政策支持通貨再膨脹交易
2021/01/15
「藍潮」巨量財政政策支持通貨再膨脹交易
星級展望 - 2021利率走勢
2021/01/07
2021利率走勢
虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

【港交所股價】港交所曾創574元新高　高盛年內3度調升目標價照叫沽、瑞銀看650元

下一篇文章

分析ETF年度排行榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄289億元、超額認購48倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄289億元、超額認購48倍（不斷更新）
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家