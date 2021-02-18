近來比特幣（Bitcoin）的消息炒得熱烘烘，價格已穿過50,000美元大關。瘋狂的升幅相信會引起不少投資者垂涎，但亦引起不少的疑問，包括比特幣是否可以取代黃金，作為投資組合中的避險資產。我們的答案是否定的。

首先，比特幣的投資目的與黃金不一樣。黃金有數千年的歷史，但比特幣的歷史短暫。雖然兩者數量都是非常稀罕，而且也需要「開採」，但比特幣「開採」後也只是一枚虛擬貨幣。反之，黃金則有實物和虛擬兩個狀態，而且實物可以用來製作高精度儀器和珠寶等商業用途，又或者是作為虛擬投資。投資黃金的目的可以是因為其實際需求作為保本或對沖資產，但比特幣相信就主要是用作投機而已。

其次，比特幣尚未有大型正規的交易平台，不穩定的交易模式並不能進行基本面估值。比特幣的歷史價格和波動數據均顯示，比特幣的需求主要來自投機活動，而且與其他宏觀數據的關係顯示，它不適合用作風險分散用途，例如美元疲弱﹑低債券孳息率﹑股票拋售和衰退風險。因此，要對比特幣的基本面價值作出估算具有挑戰性。

因此，我們認為比特幣難以成為機構投資主流，取代黃金成為投資組合中的對沖風險資產。