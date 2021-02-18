【新股IPO】諾輝健康6606首掛半日升1.9倍　每手帳面賺逾2.5萬元

▲ 諾輝健康6606首日掛牌升幅以倍數計，每手帳面回報更勝快手首日表現

諾輝健康 （06606） 今日掛牌，開市報76元，較招股價26.66元升185%，半日高位見80元。諾輝健康半日收報76.95元，升1.89倍，成交額35.5億元。以一手500股計，中籤諾輝健康投資者，每手帳面賺25,145元。

諾輝健康較月初掛牌的快手 （01024） 更難抽中，首日升幅與快手相若，但由於每手入場費較高，帳面回報較快手首日回報18500元更佳。

諾輝健康6606暗盤收市升1.6倍 一手帳面賺21000元【下一頁】

諾輝健康以招股上限26.66元定價，其招股價範圍介乎22.7至26.66元，一手500股，中籤率僅2%，抽4000手（200萬股）的乙組客始可穩獲一手。

諾輝健康暗盤造好，於富途暗盤交易場表現最好，暗盤價曾高見95元，較招股價26.66元高256.3%，一手帳面賺34170元。

昭衍新藥6127比諾輝健康易抽 抽幾多手可穩獲一手？可見【下一頁】

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編輯：吳敏芳