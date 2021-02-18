【史上最强】內地春節檔期票房逾78億元　影視概念股現獲利盤

▲ 內地春節檔期票房逾78億元 影視概念股現獲利盤

據內地傳媒報導，內地2021年春節檔期連續5日單日票房突破10億元。截至2月17日晚，春節檔期總票房超過78億元人民幣），觀影人次達1.57億，堪稱史上最強。



資料顯示，今年初一至初五觀影人次分別為3431萬、2785萬、2914萬、2402萬、2263萬，相比2019年分別增長6%、25%、40%、25%、20%。雖然某些地區疫情反覆，部分影院暫停營業或入座率限制在50%，但整體而言未影響觀眾入場的熱情，不時出現「一票難求」的現象。今年春節檔平均票價為49.5元（含服務費），2019年和2018年分別為44.7元、39.7元。今年春節檔的提價比例超10%，一線城市動輒百元的票價時有出現。

內地熾熱的票房氣氛一度刺激多隻影視概念股大升，惟今日已回吐不少。本周二（16日）阿里影業 （01060） 、IMAX CHINA （01970） 曾勁升超過三成；貓眼娛樂 （01896） 更一度創歷史新高。今日「北水」回歸，資金未見流入港股的影視板塊，截至今日早上9時51分，阿里影業跌6.7%、IMAX CHINA跌4.2%；貓眼娛樂跌4.1%。然而，A股的影視股則有支持，中國電影（滬：600977）彈4.6%、萬達院線（深：002739）升3.8%、華誼兄弟（深：300027）揚1%。

編輯：何倩敏