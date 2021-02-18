  • 18°C
香港時間 : 2021218日 (四) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【史上最强】內地春節檔期票房逾78億元　影視概念股現獲利盤

股市 09:59 2021/02/18

分享：

內地春節檔期票房逾78億元　影視概念股現獲利盤

據內地傳媒報導，內地2021年春節檔期連續5日單日票房突破10億元。截至2月17日晚，春節檔期總票房超過78億元人民幣），觀影人次達1.57億，堪稱史上最強。

資料顯示，今年初一至初五觀影人次分別為3431萬、2785萬、2914萬、2402萬、2263萬，相比2019年分別增長6%、25%、40%、25%、20%。雖然某些地區疫情反覆，部分影院暫停營業或入座率限制在50%，但整體而言未影響觀眾入場的熱情，不時出現「一票難求」的現象。今年春節檔平均票價為49.5元（含服務費），2019年和2018年分別為44.7元、39.7元。今年春節檔的提價比例超10%，一線城市動輒百元的票價時有出現。

內地熾熱的票房氣氛一度刺激多隻影視概念股大升，惟今日已回吐不少。本周二（16日）阿里影業 （01060） 、IMAX CHINA （01970） 曾勁升超過三成；貓眼娛樂 （01896） 更一度創歷史新高。今日「北水」回歸，資金未見流入港股的影視板塊，截至今日早上9時51分，阿里影業跌6.7%、IMAX CHINA跌4.2%；貓眼娛樂跌4.1%。然而，A股的影視股則有支持，中國電影（滬：600977）彈4.6%、萬達院線（深：002739）升3.8%、華誼兄弟（深：300027）揚1%。

編輯：何倩敏

相關文章

【大行報告】內地春節票房創新高　摩通薦5大受惠股
2021/02/16
【大行報告】內地春節票房創新高　摩通薦5大受惠股
【賀歲片】內地春節檔熱爆《唐人街探案3》票房超30億　阿里影業3套片上映紅盤升逾3成（第二版）
2021/02/16
【賀歲片】內地春節檔熱爆《唐人街探案3》票房超30億　阿里影業3套片上映紅盤升逾3成（第二版）
【春節概念股】影視股強勢貓眼娛樂大漲7%　內地春節檔電影預售票房突破5億人幣
2021/02/08
【春節概念股】影視股強勢貓眼娛樂大漲7%　內地春節檔電影預售票房突破5億人幣
港股 電影股 中國電影（滬：600977） 華誼兄弟（深：300027） 電影 貓眼娛樂（01896） 阿里影業（01060） IMAX CHINA（01970）

上一篇文章

分析ETF年度排行榜

下一篇文章

【新股IPO】諾輝健康首掛升近1.8倍　每手帳面賺逾2.3萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄289億元、超額認購48倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄289億元、超額認購48倍（不斷更新）
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家