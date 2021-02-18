【國際油價】沙特據報扭轉減產政策　未來幾個月擬增加產量

外電報道，沙特阿拉伯計劃在未來幾個月增加石油產量，取消最近大幅減產的做法，顯示沙特對油價回升的信心日益增強。

美國德州寒潮煉油廠關閉設施 油價13個月新高【下一頁】

沙特上月表示，在2月和3月單方面每日減產100萬桶原油，以幫助提振油價。此舉令石油市場感到意外。不過，沙持顧問最新表示，鑑於最近油價回升，沙特計劃在下月的產油組會議上宣布取消單方面減產的做法。由於沙特已承諾減產到3月底，該國的增產計劃要到4月才會生效。不過，顧問也警告稱，如果情況發生變化，沙特仍有可能改變增產計劃，而沙特尚未就此與油組。

OPEC+在1月放慢了增產計劃步伐，以應對弱於預期的燃料需求。沙特還自願在2月和3月額外削減供應。自此以來，油價上漲至每桶近64美元的13個月高位，提振了產油國對市場可以吸收更多供應的信心。

OPEC+同意在2月底之前將總體石油產量維持在約每日710萬桶，但俄羅斯和哈薩克斯坦被允許將產量合計增加每日7.5萬桶，以保護他們的市場份額，這兩個國家此前反對OPEC+維持總體產量不變。

相關文章：【國際油價】布蘭特期油一年多來首次升穿60美元

【國際油價】OPEC對石油市場需求預測維持不變 稱油市仍充滿不明朗因素

編輯：吳敏芳

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】