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【港股市況】恒生指數午後初段跌約375點　諾輝健康首掛升逾2倍（不斷更新）

股市 13:58 2021/02/18

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港股市況不斷更新

北水重臨，恒生指數高開98點，不過內地股市假後高開低走，拖累港股曾倒跌近500點，恒生指數中午收報30723點，倒跌361點，成交近1730億元，跌穿31000點水平。諾輝健康 （06606） 首掛半日報76.95元，升近1.9倍。中資電訊股逆市造好，中移動 （00941） 升逾3%；騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 逆市靠穩升0.4%及0.5%，曾創新高。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【13：57】港股跌幅再擴大至400點，報30683點。

【13：55】騰訊 （00700） 最新跌1%，跌穿750元水平，低見748元。

【13：54】康希諾生物 （06185） 挫一成，低見386元。

【13：17】諾輝健康 （06606） 午後升幅擴大，最新報82.1元，升近2.1倍，高見83.45元。

【13：13】大市跌幅收窄至約280點，報30804點。

【13：03】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 靠穩升0.2%。

【13：00】港股午後初段跌約375點，報30709點。

石SIR今日推介聯通

【12：00】恒生指數中午收報30723點，倒跌361點，成交近1730億元。諾輝健康 （06606） 首掛半日報76.95元，升近1.9倍。中資電訊股逆市造好，中移動 （00941） 升逾3%；騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 逆市靠穩升0.4%及0.5%，曾創新高。

【11：47】港股一度跌480點，跌至30600點水平，最新跌377點，報30797點。

【11：40】騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 最新轉跌。

【11：34】食衛局認可科興疫苗在港緊急使用　科興股東中生製藥挫1.2%

【11：31】恒指跌逾400點，報30673點，跌410點。

【11：31】大市跌至30700點水平，跌378點。

【11：30】上證半日升近0.4%；深證跌近1.6%；創業板指跌3.2%。

【11：28】港股跌300點，報30784點。

【11：27】美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見437元。

【11：22】中國汽車內飾 （00048） 回吐逾兩成，低見0.82元。

【11：12】滙豐 （00005） 逆市靠穩，股價升0.4%。美銀證券將滙豐評級由「跑輸大市」升至「中性」，目標價由42.52元升至43.01元。

【11：09】舜宇 （02382） 升0.7%，早段曾高見241.8元破頂。大華繼顯發表研究報告，維持舜宇「買入」評級，將目標價由220升至275元。

【11：08】騰訊新高見775.5元　SUPERCELL併入報表後首年盈利退

【11：05】中芯國際 （00981） 逆市造好，股價升逾半成，高見28.8元。

【10：57】港股跌幅再次收窄至100點內，續於31000點水平爭持。

【10：54】食肆首日用安心出行　餐飲股普遍跌 　太興、翠華跌逾4%

【10：47】港股最新跌約140點，報30942點。

【10：34】赤子城科技 （09911） 續回吐逾23%，低見7.2元。

【10：31】移卡 （09923） 、眾安在綫 （06060） 回吐逾8%；平安好醫生 （01833） 跌逾2%。移卡再獲Catherine Wood增持，刺激昨日升26.4%。

【10：29】科指最新跌2.3%，報10696點。

【10：27】港交所曾創574元新高　高盛年內3度調升目標價照叫沽、瑞銀看650元

【10：24】國美零售 （00493） 續跌逾8%；國美金融科技 （00628） 跌逾3%。國美控股股東黃光裕日前正式獲釋。

【10：20】深證、創業板指轉跌，港股跌近240點。

【10：18】中移動 （00941） 升幅擴大至半成，高見52.35元。

【10：16】三桶油個別發展，中海油 （00883） 升4%；中石化 （00386） 升0.7%，破頂高見4.39元；中石油 （00857） 跌0.7%。外電報道，沙特阿拉伯計劃在未來幾個月增加石油產量。

【國際油價】沙特據報扭轉減產政策　未來幾個月擬增加產量

【10：10】香港資源 （02882） 飈升1.2倍，破頂高見0.13元，成交1813萬元。

【10：09】中資電訊股逆市造好，中移動 （00941） 升近4%；聯通 （00762） 、中電信 （00728） 升逾1%。

【10：08】港股跌幅再擴大至近200點，跌穿30900點水平。

【10：05】友邦 （01299） 跌逾3%，低見101.5元。

【10：04】內地春節檔期票房逾78億元　影視概念股現獲利盤

【09：55】大市跌幅收窄至不足100點，最新跌80點，於31000點水平爭持。

【09：53】諾輝健康首掛升近1.8倍　每手帳面賺逾2.3萬元

【09：44】京東集團 （09618） 今早高見422.8元新高後，倒跌逾1%。京東健康 （06618） 亦跌1.7%。

【09：43】港股跌200點，恒指跌205點，報30879點。

【09：41】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1.7%；騰訊 （00700） 升1.2%，高見775.5元新高；美團 （03690） 見460元新高後倒跌0.6%；小米 （01810） 升近1.4%。

【09：40】大市跌幅擴大至近85點，至31000點。

【09：38】紫金礦業 （02899） 再升逾8%，破頂高見15元。紫金日前獲高盛納入「確信買入」名單，並調高目標價64%至15.7元。

【大行報告】紫金礦業升未停　高盛納「確信買入」料商品牛市持續長時間

【09：35】國泰 （00293） 跌逾1%，低見6.85元，國泰今年1月因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

【航空告急】國泰航空1月日均載客僅981人、7個月來首跌破千　禁止英國來港航班拖累

【09：34】大市早段轉跌，恒指最新倒跌15點，報31069點。

【09：32】港交所 （00388） 早段升逾1%，高見572元再創新高。

【09：29】華人置業  （00127） 高開近一成，開報4.36元，成交67萬元。，「甘比」陳凱韻胞姊陳詩韻已向董事會呈辭辭任其執行董事及行政總裁一職，董事會已委任執行董事陳凱韻為行政總裁，從下周六（27日）起生效。

「甘比」陳凱韻出任華置行政總裁　胞姊退任CEO兼辭任華置董事、華置高開近一成

【09：27】A股開門紅，三大股指高開，上證升1.8%，深證升近2%，創業板指升1.8%。

【09：25】Bitcoin比特幣突破52000美元水平，火幣科技 （01611） 升15%，破頂見27.6元；歐科雲鏈 （01499） 升逾14%；雄岸科技 （01647） 升11%。

【09：25】比亞迪 （01211） 升近0.8%。內地媒體引述消息報道，高瓴資本（Hillhouse）斥資2億美元（約15.6億港元），參與了比亞迪最新一輪定向增發股票。

【比亞迪股價】高瓴資本傳斥資逾15億 參與比亞迪最新一輪配股

【09：20】恒生指數開報31183點，高開98點。諾輝健康 （06606） 首日掛牌，開報76元，高招股價近1.9倍。騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 升逾1%。

【09：13】即月期指開報31060點，升85點或近0.3%。

【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有2800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠2600億元人民幣。另外，今日有2000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作到期。

【08：52】諾輝健康  （06606） 今日掛牌，諾輝健康昨暗盤造好，於富途暗盤交易場表現最好，暗盤價曾高見95元，較招股價26.66元高256.3%，一手帳面賺34170元。

【新股IPO】諾輝健康6606暗盤追揸沽攻略　專家料升逾倍

【新股IPO】諾輝健康6606暗盤曾升2.6倍 收市升1.6倍 一手帳面賺21000元

【08：50】港股通今日重新開通，意味北水將可南下掃貨。

【08：50】恒指黑期升61點，報31065點。道指期貨升64點，31613點。

【07：45】環聯連訊科技  （01473） 以每股0.56元定價，超額認購63.15倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】環聯連訊1473超額認購63倍　一手中籤率15%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報31018點，跌66點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.38元，升0.33元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報754.42元，跌3.08元或0.4%。

更多ADR收市︰

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【07：30】美股表現反覆，道指先跌後轉升，收市再創新高，納指跌幅收窄。道指收市升90點，報31613點。標指跌1點，收報3931點。納指下滑82點，收報13965點。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 環聯連訊（01473） IPO 諾輝健康—B（06606） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股通

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