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【港股市況】恒指黑期升61點　北水重臨、諾輝健康掛牌（不斷更新）

股市 09:13 2021/02/18

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚表現反覆，道指升90點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開66點，恒指料開報31018點。滙豐 （00005） ADR折合報46.38元，升0.33元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報754.42元，跌3.08元或0.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09：13】即月期指開報31060點，升85點或近0.3%。

【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有2800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠2600億元人民幣。另外，今日有2000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作到期。

【08：52】諾輝健康  （06606） 今日掛牌，諾輝健康昨暗盤造好，於富途暗盤交易場表現最好，暗盤價曾高見95元，較招股價26.66元高256.3%，一手帳面賺34170元。

【新股IPO】諾輝健康6606暗盤追揸沽攻略　專家料升逾倍

【新股IPO】諾輝健康6606暗盤曾升2.6倍 收市升1.6倍 一手帳面賺21000元

【08：50】港股通今日重新開通，意味北水將可南下掃貨。

【08：50】恒指黑期升61點，報31065點。道指期貨升64點，31613點。

【07：45】環聯連訊科技  （01473） 以每股0.56元定價，超額認購63.15倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】環聯連訊1473超額認購63倍　一手中籤率15%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報31018點，跌66點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.38元，升0.33元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報754.42元，跌3.08元或0.4%。

更多ADR收市︰

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    +3
    +2

【07：30】美股表現反覆，道指先跌後轉升，收市再創新高，納指跌幅收窄。道指收市升90點，報31613點。標指跌1點，收報3931點。納指下滑82點，收報13965點。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 環聯連訊（01473） IPO 諾輝健康—B（06606） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股通

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