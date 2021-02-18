▲ 【Bitcoin】比特幣未見頂 突破52000美元再創新高

Bitcoin比特幣突破52000美元水平再創新高。根據coindesk平台，比特幣高見52621.84美元。截至今早8時2分，比特幣報52305.76美元，24小時內升近6%，市值達9744.8億美元。

美資科技公司MicroStrategy（美：MSTR）將其用於購買比特幣的可轉換債券發行規模，提高近50%至9億美元，並將票息降至零，所得款項將用於購買更多數字貨幣。公司表示，此次發行的收益將約為8.793億美元。

根據2月8日提交給監管機構的文件，MicroStrategy已擁有近7.2萬個比特幣，收購總價為11.5億美元，平均價格約為每個比特幣1.6萬美元。

Oanda Asia Pacific Pte高級市場分析師Jeffrey Halley指，如果加密貨幣世界有正要失控的警號，MicroStrategy的作為正是一個。

摩通認為，除非波動幅度迅速放緩，否則比特幣當前價格看起來難以為繼。

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責任編輯︰梁浩碩