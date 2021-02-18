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【百度業績】百度第四季度營收增長超預期　股價盤後升3%

股市 07:57 2021/02/18

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【百度業績】百度第四季度營收增長超預期　股價盤後升

百度（美：BIDU）公布業績，百度第四季度總營收303億元人民幣，按年升5%，略高於市場預期的301億元人民幣。淨利潤（非美國通用會計準則）69億元人民幣，連續四個季度超市場預期。每股攤薄盈利20.08元人民幣，勝市場預期的17元人民幣。百度股價盤後升3%，報317.99美元。

全年計，百度2020年營收1071億元人民幣，淨利潤（非美國通用會計準則）220億元人民幣。

「百度核心」（Baidu Core，即搜索服務與交易服務的組合）第四季度營收為231億元人民幣，按年增長6%。

百度董事長兼CEO李彥宏表示，2020年百度以強勁的業績圓滿收官，見證了中國經濟的韌性和活力，也成為工業互聯網數字化加速發展的受益者。第四季度，百度核心非廣告收入按年增長52%，表明百度在技術創新上的定力已顯成效。新一年將抓住雲服務、智能交通、智能駕駛及其他人工智能領域的巨大市場機遇。同時，也將充分發揮自身龐大的互聯網用戶群優勢，提供更多非廣告服務。

百度預計，截至3月份季度營收於260億至285億元人民幣，百度核心營收按年增長26%到39%。

【新股IPO】百度傳3月在港上市股價漲逾8%　升破300美元創歷史新高

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

美股 百度（美：BIDU）

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