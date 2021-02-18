【百度業績】李彥宏：已確定電動車品牌和CEO　百度上季營收勝預期、股價盤後升3%

▲ 【百度業績】百度第四季度營收增長超預期 股價盤後升

百度（美：BIDU）公布業績，百度第四季度總營收303億元人民幣，按年升5%，略高於市場預期的301億元人民幣。淨利潤（非美國通用會計準則）69億元人民幣，連續四個季度超市場預期。每股攤薄盈利20.08元人民幣，勝市場預期的17元人民幣。百度股價盤後升3%，報317.99美元。

全年計，百度2020年營收1071億元人民幣，淨利潤（非美國通用會計準則）220億元人民幣。

「百度核心」（Baidu Core，即搜索服務與交易服務的組合）第四季度營收為231億元人民幣，按年增長6%。

百度早前確認與吉利汽車 （00175） 母企合作建電動車合資公司，百度董事長兼CEO李彥宏於業績電話會議上表示，已確定電動汽車合資企業的首席執行官和品牌，但未在會議上開名。李彥宏續指，期望3年內會推出首款電動車。

吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司，可見【下一頁】

李彥宏在業績新聞稿上表示，2020年百度以強勁的業績圓滿收官，見證中國經濟的韌性和活力，也成為工業互聯網數字化加速發展的受益者。第四季度，百度核心非廣告收入按年增長52%，表明百度在技術創新上的定力已顯成效。新一年將抓住雲服務、智能交通、智能駕駛及其他人工智能領域的巨大市場機遇。同時，也將充分發揮自身龐大的互聯網用戶群優勢，提供更多非廣告服務。

百度預計，截至3月份季度營收於260億至285億元人民幣，百度核心營收按年增長26%到39%。

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責任編輯︰梁浩碩