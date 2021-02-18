【美股收市】儲局續量寬 道指再破頂 債息高企納指續軟

美國經濟數據理想，令通脹憂慮升溫，美國10年期債息一度升越1.33厘後高位爭持，美股表現反覆 ; 道指先跌後轉升，收市再創新高，納指跌幅收窄。

道指收市升90點，報31613點。標指跌1點，收報3931點。納指下滑82點，收報13965點。

股神巴菲特（Warren Buffett）出手，買入美國最大流動通訊商Verizon（美︰VZ）、石油巨擘雪佛龍（美︰CVX）股份，兩公司股價分別高收5.2%和3.1%。

受惠於疫情改善和政府的刺激措施，美國1月零售銷售按月升5.3%，大幅優於市場預期升1%，創去年6月以來新高。另外，美國1月生產者物價指數（PPI）按月升1.3%，勝市場預期升0.4%。

美滙指數一度突破91。美國經濟數據持續改善，促使市場轉向關注拜登推出的刺激方案會否令通脹急速上升。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公布1月貨幣政策會議紀要，官員們指當前的經濟情況與長期目標相距甚遠，在實現目標之前，需要保持寬鬆政策，美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展。

大部分與會者強調，要區分短期一次性物價變化與通脹趨勢變化，而且相信近期的通脹只是一次性變化。

美10年期債息最高曾升至1.33%，是一年新高。多間企業稱會或考慮接受比特幣為支付方式，包括Apple Pay、Uber及Paypal等，帶動比特幣最高見52338.85美元，創紀錄新高。

金價連續第五天下跌，再創三個月以來最低。紐約4月期金收市跌1.5%，報1772.80美元。

國際金融協會(IIF)最新統計顯示，新冠疫情令到全球債務過去一年增加24萬億美元(187.2萬億港元)，達致紀錄新高的281萬億美元，全球債務對本地生產總值比率升至355%。IIF預期今年債務總額再增加10萬億美元，即總債務升至291萬億美元，令情況更具挑戰性。

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責任編輯：柯志宏