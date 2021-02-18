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全球債務激增至281萬億美元　創歷史新高

股市 02:13 2021/02/18

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國際金融協會表示，疫情應對措施推動全球債務激增至281萬億美元。（公司網頁）

在與新冠肺炎抗爭一年後，全球債務水平攀升至前所未有的高水平，而未來甚至還會有更多借款。

國際金融協會（Institute of International Finance，IIF）表示，政府、公司和家庭去年總計籌資24萬億美元，以抵銷疫情導致的經濟損失，推動全球債務總額到2020年底創下歷史新高281萬億美元，相當於全球GDP的355%以上。

IIF的全球債務監測機構估計，政府援助計劃佔債務增長的一半，而全球企業、銀行和家庭分別增加5.4萬億美元、3.9萬億美元和2.6萬億美元。

該研究所派駐華盛頓的可持續發展研究主任Emre Tiftik和經濟學家Khadija Mahmood表示，這些政府、企業和家庭可能別無選擇，2021年只能繼續借錢。

即使推出疫苗，但央行政策利率低企仍使債券發行量繼續高於疫前的水平。IIF預估，預算赤字龐大的政府今年勢將再增加10萬億美元債務，因政治和社會壓力讓這些政府難以縮減開支，到2021年底，其債務負擔將超過92萬億美元。

Tiftik說，最重要的挑戰是找到退出這些超常財政措施的萬全之策；成熟市場和新興市場都將尋求完美的平衡。

盡管經濟復甦可能促使一些政府開始制定撤出刺激措施的策略，但過早退出可能有加劇違約和破產的風險，而等待太久則可能導致繁重的債務負擔。

儲局：最終減買債 將類似2013至14年做法

編輯：李勝君
 

財政政策 GDP 經濟 政治 疫情 新冠肺炎疫情

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