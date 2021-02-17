【對撼TikTok】Youtube下月美國推測試版Youtube Shorts 現時日觀看量35億次

▲ Youtube下月將在美國推測試版短片平台Shorts。

短影音分享平台TikTok（內地版本「抖音」）全球大熱，為與TikTok競爭，Youtube宣佈3月開始將在美國推出Youtube Shorts的測試版本。Youtube去年9月已在印度市場推出Youtube Shorts，目前每日的觀看量達35億次。

TikTok用戶高速增長，預計今年月活躍用戶將超過10億。除了Youtube外，Facebook（美：FB）旗下的Instagram去年也推出15秒影片製作功能Reels，與TikTok競爭。

YouTube推短視頻平台Shorts，印度率先測試，請按【下一頁】

Youtube短影音Shorts與抖音TikTok非常類似，為直立式影片，用戶看完一支60秒內的短片後，通過滑動或APP自動推薦，可觀看下一支短片，並可一直觀看新的短片內容。

若用戶通過手機應用程式（APP）開啟Youtube，可在「短片」版面或頻道首頁的「短片」觀看短片。或者，用戶也可以像以往觀看影片，在頻道的影片分頁，選看短片或通過搜尋功能，找到短片。

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編輯：陳健婷