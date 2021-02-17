  • 18°C
香港時間 : 2021218日 (四) 00:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【對撼TikTok】Youtube下月美國推測試版Youtube Shorts 現時日觀看量35億次

Hot Talk 23:47 2021/02/17

分享：

Youtube下月將在美國推測試版短片平台Shorts。

短影音分享平台TikTok（內地版本「抖音」）全球大熱，為與TikTok競爭，Youtube宣佈3月開始將在美國推出Youtube Shorts的測試版本。Youtube去年9月已在印度市場推出Youtube Shorts，目前每日的觀看量達35億次。

TikTok用戶高速增長，預計今年月活躍用戶將超過10億。除了Youtube外，Facebook（美：FB）旗下的Instagram去年也推出15秒影片製作功能Reels，與TikTok競爭。

 YouTube推短視頻平台Shorts，印度率先測試，請按【下一頁】 

Youtube短影音Shorts與抖音TikTok非常類似，為直立式影片，用戶看完一支60秒內的短片後，通過滑動或APP自動推薦，可觀看下一支短片，並可一直觀看新的短片內容。

若用戶通過手機應用程式（APP）開啟Youtube，可在「短片」版面或頻道首頁的「短片」觀看短片。或者，用戶也可以像以往觀看影片，在頻道的影片分頁，選看短片或通過搜尋功能，找到短片。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【TikTok拆骨】據報字節跳動無限期擱置出售美國TikTok業務　白宮消息：說法不準確

【TikTok】多個歐洲消費者團體投訴TikTok違反歐盟法規

編輯：陳健婷

印度 美國 抖音 Instagram YouTube Facebook（美：FB）

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR升　阿里巴巴美股低港1.4%　恒指夜期跌87點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄289億元、超額認購48倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄289億元、超額認購48倍（不斷更新）
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌