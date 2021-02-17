【改名風波】上市公司改名 竟用上「茅台」寶號 股價5日急升逾5成　網民：茅台同意嗎？

上市公司更改名字時有發生，通常都是反映公司業務轉變，近日信陽毛尖（00362）宣布改名，卻惹起內地股民熱議，因公司計劃改名為「中國國龍茅台集團」，與貴州茅台名字相似，因而衝上內地的熱搜榜，更被內地網民批評為借茅台之名炒作。

根據公司發出的通告，建議將公司英文名稱由「Xinyang Maojian Group Limited」更改為「China Dragon Moutai Group Limited」，並採納「中國國龍茅台集團」為公司的中文第二名稱，以取代現有名稱「信陽毛尖集團」。

信陽毛尖周三（17日）股價收報0.5元，大升15%，而自2月8日收報0.32元起計，短短幾個交易日已急升逾5成。即使股價急升，最新市值仍只得7.5億元。

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據通告解釋改名原因，董事會認為，建議更改公司名稱將更能反映集團業務發展的現況及其未來發展方向。董事會相信，新名稱能為公司確立更合適的企業形像及身份，將有利於公司的業務發展，並符合公司及股東的整體最佳利益。

不過，內地股民及網民對此宗改名事件卻相當關注，皆因信陽毛尖這個名稱，本來就與內地著名茶葉生產商「河南信陽毛尖集團」撞名，但實際上並沒有關係。

網民回應：

這公司改名好幾次了，就是蹭熱度

茅台同意嗎

四兩撥三萬億啊

這家公司和（河南）信陽毛尖沒有任何關係啊，純屬蹭完毛尖熱度，又來蹭茅台的熱度

這已經不是這家上市公司第一次改名，2002年以來曾多次改名，曾用名包括「東君化工集團」、「大慶石化」、「中國天化工」等。

最近，公司披露，於今年2月簽訂協議，收購北京耀萊龍微酒業司（北京酒業），該公司為一間於中國成立的公司，主要從事酒類產品的供應、採購、營銷及設計業務，並且是中國商標局項下多個商標的注冊所有人。

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記者：李兆明