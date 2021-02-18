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【比亞迪股價】比亞迪確認高瓴資本參與定向增資　比亞迪照跌3%

當炒股 11:53 2021/02/18

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高瓴資本傳斥資2億美元，參與了比亞迪股份最新一輪配股。

內地媒體引述消息報道，高瓴資本（Hillhouse）斥資2億美元（約15.6億港元），參與比亞迪股份 （01211） 的最新一輪定向增發股票。據悉高瓴資本原本擬以更高金額參與認購，但未得到比亞迪方面的積極回應，最終確定金額為2億美元。比亞迪今早證實高瓴資本參與定向增資。

比亞迪對消息不予置評。比亞迪昨日跌1.6%後，今早高開走低，至上午11時50分分，比亞迪暫報258.4元，成交22億元。

比亞迪配股集資298億元，請按【下一頁】

比亞迪上月底宣佈，完成以配售價225元，向至少6名承配人配售1.33億股新H股，扣除佣金和估計費用後的配售所得款項淨額約298億元。不過，報道沒有指明高瓴資本參與的是否為該輪融資。

此外，高瓴資本上周在美國證券交易委員會（SEC）公佈去年第四季持倉情況，高瓴資本上季清倉了蔚來（美：NIO）、小鵬汽車（美：XPEV）、理想汽車（美：LI）等造車新勢力。

高盛升比亞迪新能源車銷售預測，目標價看293元，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 H股 比亞迪股份（01211） 配股 集資 配售 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 蔚來（美：NIO）

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