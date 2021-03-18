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【新股IPO】多點Dmall擬赴美以SPAC形式上市集資逾38億 騰訊有份投資

股市 15:42 2021/03/18

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多点Dmall擬赴美上市集資逾38億 騰訊有份投資

中資電商服務供應商多點（Dmall）擬赴美上市。外電最新報道指，背靠中國零售集團物美的多點（Dmall）正與顧問磋商，並計劃最快下半年到美國上市，並以SPAC形式上市，集資約5億美元（約38.75億港元）。

京東物流啟動港上市，傳集資310億元，看【下一頁】

消息指，上市計劃仍在初步階段，規模及時間表充滿變數。承銷團為美林、高盛及摩根大通。多點（Dmall）亦沒有作出即時回應。

多點（Dmall）成立於2015年，提供在線零售解決方案，以其雲服務和操作系統幫助傳統實體企業開闢綫上渠道。截至2020年10月底，多點（Dmall）與120連鎖連鎖商超合作，覆蓋1.3萬多家門店，多點（Dmall）全渠道用戶突破15億，月活超過1800萬。

內媒去年10月報道，多点完成28億元人民幣C輪融資，由興業銀行領投，騰訊 （00700） 、IDG及深投控等跟投，投前估計近20億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】物美科技據報明年來港上市　集資最多156億元

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編輯：袁諾曦

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