【開市9點半】北水牛年開閘股市沖喜　諾輝健康暗盤率先升逾一倍

（1）港股通今日（17日）重新開通，意味北水將可南下掃貨。而在北水助陣之際，焦點新股諾輝健康 （06606） 亦正式掛牌。諾輝健康暗盤報捷，在富途暗盤交易場表現最好，暗盤價曾高見95元，較招股價26.66元高256.3%，意味諾輝健康持有人每一手最多帳面賺34170元。

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【新股IPO】諾輝健康 6606暗盤曾升2.6倍 收市升1.6倍 一手帳面賺21000元

（2）諾輝健康後，昭衍新藥（新上市編號﹕06127）亦緊接上市，將於下周五（26日）掛牌，綜合多間券商數據，昭衍新藥孖展暫錄得約289億元，超額認購48.1倍。

【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄289億元、超額認購48倍（不斷更新）

（3）據外界推測，下隻最受市場歡迎的新股或為京東物流，受分拆概念推動，京東 （09618） 昨大升6.4%，升抵416.8元。

【新股IPO】京東物流啟動港上市、傳集資310億元 京東集團全日升6%創新高（第二版）

（4）除了上述昭衍新藥招股，內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（Cheerwin）亦通過港交所上市聆訊，意味朝雲集團或快將開展招股程序。摩根士丹利和中金為聯席保薦人。

【新股IPO】立白旗下朝雲集團通過上市聆訊 去年首三季經調整純利增30%

（5）去年上市觸礁的螞蟻集團再有新消息。《華爾街日報》引述消息指，螞蟻被剎停上市的主因，是中央調查其複雜的股權架構後，發現「江派」色彩濃厚，中國前國家主席江澤民孫兒江志成亦是螞蟻的秘密投資者之一。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市剎停內情 WSJ：中央發現螞蟻股權架構「江派」色彩濃厚

（6）除了新股市場，買入Bitcoin的投資者亦能大賺。比特幣曾突破51,000美元關口，總市值漸漸迫近萬億美元。

【Bitcoin】比特幣創新高升穿51000美元 火幣科技全日升逾2成

（7）連鎖米線專門店譚仔三哥夥聖雅各福群會，舉行「線有善報」米線捐贈活動，目標捐出超過6萬碗米線！顧客2月22日凡惠顧1碗米線，譚仔三哥便會相應捐出1碗三餸米線，以協助受疫情影響的低收入人士，顧客當日亦可獲贈1張心意卡、口罩1個。

【譚仔三哥】譚仔三哥2•22賣1碗捐1碗 目標捐6萬碗米線助基層

（8）資源股近來當炒，外電報道，中國正考慮限制稀土出口，以打擊美國國防工業，報道更指，中方希望知道，一旦對稀土實施出口限制，美國是否還能生產F-35戰鬥機。

【異動股】中國據報擬限制稀土出口打擊美國國防工業 中國稀土高開13%

（9）苗研發及接種不斷報喜訊之際，實體經濟行業之營運困境未見好轉。國泰航空 （00293） 公布，由於全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰航空於今年1月因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

【航空告急】國泰航空1月日均載客僅981人、7個月來首跌破千 禁止英國來港航班拖累

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，牛年首日開市繼續送上。

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