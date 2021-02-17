美國證交會指控晨星給付費客戶更高信用評級

▲ 美國證交會指控晨星給付費客戶更高的信用評級。

美國證券交易委員會（SEC）周二起訴晨星集團（Morningstar）旗下晨星信用評級公司，指控該公司容許分析師進行未經披露的調整，令為評級付費的發行人獲得更高的商業抵押貸款支持證券（CMBS）信用評級。

SEC在向曼哈頓聯邦地方法院提交的訴訟中稱，該公司未能透明地解釋其如何在2015年及2016年，對約30筆、共300億美元的CMBS進行評級，並稱其分析師或許能夠調整用於確定CMBS評級的模型中的關鍵壓力。

SEC又稱，該行的分析師經常降低施加在該模型的壓力，從而降低許多評級所要求的信用增級。因此在某些情況下，為評級費用的發行人會受益，因能夠向投資者支付更低的息率。

實際上，晨星並非首個被SEC指控的評級機構。在去年9月，Kroll Bond Rating Agency同意向SEC支付200萬美元，就其內部控制未能防止CMBS和貸款抵押債券（CLO）評級不一致的指控達成和解。

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編輯：陳華