諾輝健康（06606）今日掛牌，股價表現果然無令人失望，較招股價26.66元高開1.85倍，報76元，最高見80元，現時報78.2元。

諾輝健康以招股上限26.66元定價，其招股價範圍介乎22.7至26.66元，一手500股，中籤率僅2%；聯席保薦人為高盛及瑞銀。

諾輝健康6606超購4132倍 中籤率僅2%你有冇份抽中？ 首日掛牌追唔追？,見【下一頁】

該股是次引入16位基石投資者，合共認購1.24億美元，當中包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡政府投資公司等。

集資所得的40%將用於為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）商業化及進一步開發提供資金、5%用於通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金、30%用於進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品、15%用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品、10%營運資金及其他一般企業用途。

昭衍新藥6127即日起招股 入場費15252元 你抽唔抽？，見【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正