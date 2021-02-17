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【濠賭股】摩通：料春節長假後訪澳旅客數回升、疫苗消息支持濠賭股

股市 20:03 2021/02/17

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摩通稱澳門博彩業收入如預期般表現不令人滿意，但相信農曆春節後有所好轉。

摩根大通發報告表示，澳門博彩業在農曆新年期間表現一如預期般表現遜色，惟臨近春節假期尾聲，未來一周有多重利好消息，料需求會明顯反彈。儘管內地維持旅遊限制措施，但不會影響投資情緒。

澳門疫苗，詳情【下一頁】

摩通稱，預計2月前兩個星期收入為30億澳幣，意味近一個星期收入有所放緩，主要由於農曆新年節假日因素所導致。訪澳旅客情況依然不樂觀，客流量處於低位水平，春節前一個星期的客流量為每日1.3萬人，最高峰為單日1.7萬人，相比國慶黃金周每日2.4萬客流量顯得淡靜。一如早前分析師及賭場經營商分析那般，客流量減少反映了人民幣疲軟、內地限制出行等影響因素。

不過隨著春節假期結束，摩通相信，該行稱未來一周情況將會好轉，訪澳旅客人數反彈，疊加香港通關、疫苗等多重利好消息，濠賭股仍有充足的上升空間。該行看好股份排名依次為，金沙中國（01928）、澳博（00880）、永利（01128）、新濠國際（00200）、銀河（00027）及美高梅中國（02282）。

相關文章：【業績│濠賭】美高梅中國全年收益淨額按年減少77%

澳門1月博彩收入80.2億澳門元　按年跌63.7%

編輯：陳華

博彩 金沙中國有限公司（01928） 永利澳門（01128） 澳門 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200）

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